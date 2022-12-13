فيفا: المنتخب المغربي يحظى بدعم شعوب إفريقيا والشرق الأوسط

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إن منتخب المغرب المتأهل لنصف نهائي مونديال قطر 2022، يحظى بدعم شعوب القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك في تقرير إخباري نشره الاتحاد الدولي(بيان)، مساء الاثنين، على موقعه الإلكتروني.

وأضاف البيان: "تقدم منتخب المغرب من مرحلة إلى أخرى في كأس العالم، تسبب في مزيج تام من التشوق والدعم من جانب شعوب القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط".

وأردف البيان: "أصبح من الملاحظ ازدياد الإيمان بفرص منتخب المغرب وخصوصاً بعد أن حقق مفاجآت لم ينتظرها أحد في مونديال قطر"، وفق البيان.

ونجح المغرب في كتابة تاريخ جديد للكرة العربية والإفريقية بعد تأهله للدور نصف النهائي عقب الفوز على البرتغال أحد المرشحين للظفر بكأس العالم، بهدف أحرزه يوسف النصيري في الدقيقة 42 من مبارة ربع النهائي.

وبات المنتخب المغربي ثالث منتخب من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية يتأهل إلى المربع الذهبي في نهائيات كأس العالم بعد الولايات المتحدة عام 1930 وكوريا الجنوبية في عام 2002.

ويلتقي المغرب في المربع الذهبي، الأربعاء، مع حاملة اللقب فرنسا في مباراة مثيرة ينتظرها الملايين في العالم العربي والجالية العربية والإفريقية حول العالم.