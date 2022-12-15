ريال مدريد يعلن التعاقد مع البرازيلي إندريك لاعب بالميراس

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، الخميس، التوصل إلى اتفاق لضم اللاعب البرازيلي الشاب إندريك من نادي بالميراس.

وينضم المهاجم البالغ من العمر 16 عاماً إلى ريال مدريد عندما يبلغ من العمر 18 عاماً، حسب بيان النادي الصادر اليوم الخميس، وسيستمر مع ناديه البرازيلي بالميراس حتى ذلك الوقت.

ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية للصفقة بعد، لكن الإعلام البرازيلي قال إن قيمتها تبلغ حوالي 60 مليون يورو.

ويشبه الاتفاق ذلك الذي أبرمه ريال مدريد مع فلامينغو لضم فينيسيوس جونيور ومع سانتوس لضم رودريغو، إذ سدد مدريد للفريقين البرازيليين حوالي 45 مليون يورو لكل منهما.

وإندريك هو أكثر نجم واعد في البرازيل حالياً، وأصبح محترفاً بعد بلوغه 16 عاماً، ولعب في عدة مباريات لصالح بالميراس ضمن التشكيل الأساسي الذي بدأ المباراة هذا الموسم.

وبالميراس صاحب الرصيد الأكبر من البطولات وفاز بالدوري البرازيلي هذا العام.

كما أن بالميراس هو النادي الذي انتقل منه غابريل خيسوس إلى مانشستر سيتي قبل بضع سنوات.