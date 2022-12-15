فرنسا تتجاوز المغرب وتضرب موعداً مع الأرجنتين في نهائي مونديال قطر

بلغت فرنسا نهائي كأس العالم قطر 2022، الأربعاء، بعد فوزها على المغرب بهدفين نظيفين، في استاد "البيت" في الدور نصف النهائي.

ونزل الطرفان أرض الملعب بحسابات مختلفة عن سابق المباريات، إذ فضل وليد الركراكي اللعب بخمسة مدافعين وأربعة في خط الوسط بتواجد مهاجم وحيد هو يوسف النصيري، بينما أجبر مرض أدريان رابيو المفاجئ، المدرب الفرنسي ديديه ديشامب على إشراك يوسف فوفانا في المنتصف.

منتخب "الديوك" افتتح النتيجة مبكرا، وأربك حسابات "أسود الأطلس" بهدف جاء بعد مضي 5 دقائق من البداية إثر دربكة داخل منطقة الجزاء المغربية، استغلها ثيو هيرنانديز ليضع الكرة في شباك ياسين بونو.

وعقب الهدف مباشرة، حاول عز الدين أوناحي تدارك التأخر بالنتيجة بتصويبة قوية أبطل هوغو لوريس مفعولها باقتدار عند الدقيقة 9، ليظهر الفرنسيون مُجدداً عبر أوليفييه جيرو الذي انفرد وسدد كرة ردها القائم الأيمن للمغرب.

لاعبو المنتخب المغربي وجدوا أنفسهم مع عودة الركراكي إلى التشكيل السابق بـ 4-4-3، وكاد المدافع المتقدم جواد الياميق أن يُدرك التعادل بمقصية رائعة تعاون لوريس مع القائم الأيمن على ردها.

وفي الشوط الثاني شكل المغرب ضغطاً كبيراً عبر اختراقات حكيم زياش وأوناحي، غير أن اللمسة الأخيرة غابت عن "أسود الأطلس"، وغاب معها التسجيل في مناسبات عدة أبرزها فرصة حمد الله في الدقيقة 76.

وعلى عكس مجريات المباراة، اخترق كيليان مبابي الدفاع المغربي وسدد كرة ارتدت لتصل إلى البديل راندال كولو الذي أسكنها المرمى بسهولة هدفا ثانيا مع حلول الدقيقة 79.

الدقائق المتبقية سارت دون أي تغيير على مستوى النتيجة، لتأتي صافرة النهاية معلنة فوز فرنسا وبلوغها المباراة النهائية لتدافع عن لقبها في مواجهة الأرجنتين، الأحد القادم.

ويلعب المغرب، السبت، مع كرواتيا لتحديد المركز الثالث، حيث خسرت الأخيرة ضد الأرجنتين في نصف النهائي بثلاثة أهداف دون مقابل.