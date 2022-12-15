مشجعو كأس العالم في قطر يودعون ملعب "974" قبل تفكيكه

يلقي مشجعو بطولة كأس العالم لكرة القدم نظرة الوداع على ملعب "974"، الذي بُني من 974 حاوية مستوحاة من التراث البحري والتجاري لدولة قطر.

والملعب الذي يحمل اسمه أيضاً رمز مفتاح الاتصال الدولي بقطر "974" يقع في منطقة رأس أبو عبود على بُعد 10 كم شرق العاصمة الدوحة وقريباً من مينائها الرئيس.

تفكيك الملعب

و من المقرر أن يتم تفكيك الملعب بعد انتهاء مواجهتي المغرب وكرواتيا على المركزين الثالث والرابع السبت 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، والأرجنتين وفرنسا في المباراة النهائية على المركزين الأول والثاني الأحد 18 ديسمبر الجاري.

وبحسب المعلومات التي أوردتها وكالة الأناضول، فستعود الحاويات المستخدمة في الملعب إلى الاستخدام التجاري وشحن السفن والملاحة البحرية، فيما ستُستخدم الأسقف وحاملات معدنية في مشاريع داخل قطر بينها بناء مركز تجاري للأعمال.

أما محتويات الملعب الأساسية كالمقاعد وشاشات العرض والأجهزة الصوتية وغرف اللاعبين، فستتبرع بها قطر كمساعدة لتحسين البنى التحتية الرياضية في إحدى الدول النامية (لم تحدد بعد).

7 مباريات أجريت في "974"

واستضاف استاد "974" 7 مباريات في المونديال، وهو أحد الملاعب المفضلة لجماهير كثيرة، حيث يحرصون على زيارته بالرغم من انتهاء المباريات التي استضافها.

وتم بيع جميع تذاكر المباريات السبعة التي أقيمت على الملعب، وهو بسعة 44 ألفاً و89 مشجعا.

وخلال هذه المباريات جرى تسجيل 21 هدفا بمتوسط 3 أهداف في المباراة الواحدة.

ومن دون أهداف تعادلت المكسيك وبولندا، وفازت البرتغال على غانا 3-2، وهزمت فرنسا الدنمارك 2-1، وفازت البرازيل على سويسرا 1-0.

كما هزمت الأرجنتين بولندا 2-0، وفازت سويسرا على صربيا 3-2، إضافة إلى فوز البرازيل على كوريا الجنوبية 4-1.

مكان للتصوير

وطيلة اليوم، يلتقط مشجعون صوراً ومقاطع مصورة تذكارية أمام الملعب الذي أغلق أبوابه بفوز البرازيل على كوريا الجنوبية 4-1 في دور الـ16 من البطولة التي تُقام للمرة الأولى في دولة عربية وذات أغلبية مسلمة وفي منطقة الشرق الأوسط.

وأكثر الأماكن المفضلة للتصوير هي الحاوية الصفراء خارج الملعب التي تحمل رقم "974"، والنموذج العملاق لكأس العالم.

ولا يقتصر الوداع على القطريين فحسب، إذ يأتي مشجعون إلى "974" بأعلام وقمصان دول مختلف لالتقاط الصور والمقاطع المصورة قبل تفكيك الملعب المميز.

والملعب المكون من طابقين وشيدته الشراكة "الأنجلو-إسبانية"، دخل التاريخ كأول منشأة رياضية قابلة للتفكيك بشكل كامل في تاريخ بطولة كأس العالم منذ انطلاقها عام 1930.

ومن بين ملاعب بطولة قطر فإن "974" هو الوحيد الذي لا يحتوي على تكييف، ويلفت الانتباه أيضاً بميزة الاستدامة فيه.

وقبل تفكيكه، ستُقام فعاليات فنية في هذا الملعب الذي ساهم في ابتهاج الجماهير بمظهره وهيكله المميزين.