سيدات تركيا يتوجن بكأس العالم لكرة الهدف

توجت سيدات تركيا لكرة الهدف، اليوم الجمعة، ببطولة كأس العالم بعد فوزهن على نظيراتهن من كوريا الجنوبية بنتيجة 10 أهداف مقابل 4.

وفي نهائي بطولة كأس العالم لكرة الهدف بمدينة ماتوسينهوس البرتغالية، التقى المنتخب التركي للسيدات مع نظيره الكوري الجنوبي.

واستطاعت سيدات تركيا إنهاء الشوط الأول بالتقدم بثلاثة أهداف لواحد للمنتخب الكوري الجنوبي.

وصعد فارق الأهداف في الشوط الثاني الذي انتهى بفوز عريض للمنتخب التركي بنتيجة 10 أهداف مقابل 4.

وبهذه النتيجة، توّج المنتخب التركي ببطولة كأس العالم لكرة الهدف، وهو أول لقب لسيدات تركيا على هذا الصعيد.

وحققت سيدات تركيا المركز الثالث في نسخة 2014، وحصلن على الوصافة في نسخة 2018 من بطولة كأس العالم لكرة الهدف.

وكرة الهدف، رياضة جماعية خاصة بالمكفوفين، ابتكرها النمساوي هانز لورينزن والألماني سيب رينيدل في 1946 لإعادة تأهيل المحاربين القدامى.