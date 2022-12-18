المغرب: اعتزاز بالحصول على المركز الرابع في كأس العالم قطر2022

أعرب الجمهور المغربي، السبت، عن اعتزازه بالحصول على المركز الرابع في كأس العالم قطر 2022.

وبحسب وكالة الأناضول، فقد أعرب الجمهور الحاضر في المقاهي والأماكن المخصصة لمشاهدة المباريات، عن "فرح واعتزاز" رغم الخسارة أمام كرواتيا بهدفين لواحد في المباراة التي أقيمت على استاد "خليفة الدولي".

وارتفعت هتافات الجمهور المغربي خلال المباراة وبعدها، فرحا بهذا الإنجاز لأول مرة عربياً وإفريقياً.

وبمجرد انتهاء المباراة، صفق الجمهور المغربي لمنتخب بلاده "أسود الأطلس".

وامتلأت المقاهي والأماكن المخصصة لمشاهدة المباراة في العاصمة الرباط ومدن أخرى خلال انطلاق مباراة المنتخب الوطني ضد كرواتيا للتنافس على المركز الثالث في مونديال قطر 2022.

ونجح المغرب في كتابة تاريخ جديد للكرة العربية والإفريقية بعد تأهله للدور نصف نهائي عقب الفوز على البرتغال أحد المرشحين للظفر بالكأس، بهدف أحرزه يوسف النصيري في الدقيقة 42.

وبات المغرب ثالث منتخب من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية يتأهل إلى المربع الذهبي في نهائيات كأس العالم بعد الولايات المتحدة عام 1930، وكوريا الجنوبية في 2002.