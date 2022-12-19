أكثر من 1.4 مليون زائر استقبلتهم قطر أثناء المونديال

استقبلت قطر أكثر من 1.4 مليون زائر من أنحاء العالم خلال كأس العالم فيفا قطر 2022، التي اختتمت منافساتها الأحد بفوز الأرجنتين باللقب العالمي.

وذكرت وكالة أنباء قطر "قنا"، مساء الأحد، أن إجمالي عدد الحضور الجماهيري لمباريات البطولة قارب 3.4 ملايين مشجع.

وتجاوز متوسط حضور المباراة الواحدة 53 ألف مشجع، بطاقة استيعابية إجمالية تجاوزت 96 %، حسب الوكالة.

وقال الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث ورئيس بطولة كأس العالم قطر 2022 حسن الذوادي: "نظمنا نسخة استثنائية مبهرة من البطولة، ستمثل علامة فارقة في استضافات الفعاليات العالمية الكبرى".

وأضاف الذوادي أن الحدث التاريخي سيترك إرثاً اجتماعياً واقتصادياً وبيئياً مستداماً للدولة والمنطقة بأسرها.

وشهدت العاصمة القطرية الدوحة، الأحد، حفلاً ختامياً ملهماً لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي استضافتها دولة قطر.

وأقيم حفل الختام للمونديال في ملعب لوسيل قبل المباراة النهائية بين الأرجنتين وفرنسا، في آخر أيام المونديال الـ28 التي شهدت 63 مباراة.

كما شهد درب لوسيل، بعد الحفل الختامي، احتفالاً وعروضاً فنية شمل مرور حافلة المنتخب الأرجنتيني أمام آلاف المشجعين وتكريم الطواقم الطبية والمتطوعين وعناصر الأمن الذين عملوا في المونديال.