قناة دنماركية تعتذر عن تصريحات عنصرية بحق لاعبي المغرب

قدمت قناة "TV 2 News" التلفزيونية الدنماركية الاثنين، اعتذاراً عن تصريحات عنصرية أطلقتها بحق لاعبي المنتخب المغربي وعائلاتهم بعد احتفالهم بعد الفوز بالمباريات بمونديال قطر.

وقالت القناة في تغريدة على تويتر: "إننا نعتذر عن التصريحات المسيئة للمنتخب المغربي، ونؤكد أننا حزينون جدا لما حدث".

وأوضحت رئيسة تحرير القناة آنا سفينا، أن التصريح الذي صدر بحق المنتخب المغربي "كان خاطئاً جداً".

وكان المذيع بالقناة كريستيان هوغ أندرسن شبه احتفال لاعبي المنتخب المغربي مع أمهاتهم عقب كل انتصار في مونديال قطر بـ"عائلة القرود".

يشار إلى أن مهاجم المنتخب المغربي سفيان بوفال، لفت أنظار الملايين عند احتفاله مع والدته بالفوز التاريخي على منتخب البرتغال في مباراة دور ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم بقطر، بعدما توجّه بوفال إلى المدرّجات ليعانق والدته ويقبّلها، ثم اصطحبها إلى أرض الملعب حيث راقصها فرحاً بالانتصار.

ولاقى هذا المشهد غير المعتاد في أرض المونديال، استحسان وإعجاب الجماهير داخل الملعب وخارجه، وحصدت الصورة التي انتشرت عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي مشاركات واسعة مع تعليقات مدحت بأخلاق بوفال وحبّه لوالدته.