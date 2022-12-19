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قناة دنماركية تعتذر عن تصريحات عنصرية بحق لاعبي المغرب

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 19.12.2022 16:46
آخر تحديث في 19.12.2022 16:51
مهاجم المنتخب المغربي سفيان بوفال يحتفل مع والدته في أرض الملعب بعد الفوز على منتخب البرتغال في مباراة دور ربع نهائي كأس العالم قطر 2022 الأناضول مهاجم المنتخب المغربي سفيان بوفال يحتفل مع والدته في أرض الملعب بعد الفوز على منتخب البرتغال في مباراة دور ربع نهائي كأس العالم قطر 2022 (الأناضول)

قدمت قناة "TV 2 News" التلفزيونية الدنماركية الاثنين، اعتذاراً عن تصريحات عنصرية أطلقتها بحق لاعبي المنتخب المغربي وعائلاتهم بعد احتفالهم بعد الفوز بالمباريات بمونديال قطر.

وقالت القناة في تغريدة على تويتر: "إننا نعتذر عن التصريحات المسيئة للمنتخب المغربي، ونؤكد أننا حزينون جدا لما حدث".

وأوضحت رئيسة تحرير القناة آنا سفينا، أن التصريح الذي صدر بحق المنتخب المغربي "كان خاطئاً جداً".

وكان المذيع بالقناة كريستيان هوغ أندرسن شبه احتفال لاعبي المنتخب المغربي مع أمهاتهم عقب كل انتصار في مونديال قطر بـ"عائلة القرود".

يشار إلى أن مهاجم المنتخب المغربي سفيان بوفال، لفت أنظار الملايين عند احتفاله مع والدته بالفوز التاريخي على منتخب البرتغال في مباراة دور ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم بقطر، بعدما توجّه بوفال إلى المدرّجات ليعانق والدته ويقبّلها، ثم اصطحبها إلى أرض الملعب حيث راقصها فرحاً بالانتصار.

ولاقى هذا المشهد غير المعتاد في أرض المونديال، استحسان وإعجاب الجماهير داخل الملعب وخارجه، وحصدت الصورة التي انتشرت عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي مشاركات واسعة مع تعليقات مدحت بأخلاق بوفال وحبّه لوالدته.

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