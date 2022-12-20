الفيفا: استضافة السعودية ومصر واليونان لمونديال 2030 فكرة جيدة

رحب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بفكرة استضافة المملكة العربية السعودية ومصر واليونان نهائيات كأس العالم لعام 2030 كملف مشترك، بعد النجاح الكبير لمونديال قطر 2022.

جاء ذلك في حديث لرئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، مع قنوات "الكأس" القطرية الثلاثاء، قال فيه: "لقد زرت مصر واليونان والعديد من البلدان الأخرى وأرى أنها بلدان رائعة".

وأضاف: "القرار حول كأس العالم 2030 سيتخذه مجلس الفيفا بحلول عام 2024".

وتابع: "عودة المونديال إلى الشرق الأوسط مرة أخرى؟ لما لا، لقد قدمت قطر نسخة رائعة للغاية والجميع استمتعوا بها وأنا على يقين أن الناس سيكونوا سعداء بالعودة إلى الشرق الأوسط من جديد ورؤية أماكن جديدة".

وكانت صحيفة "تايمز" البريطانية ذكرت في آب/أغسطس الماضي، أن السعودية ومصر واليونان يستعدون لتقديم ملف مشترك للفوز لاستضافة مونديال 2030.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال فوز الملف المشترك فإن البطولة ستُقام مرة أخرى في فصل الشتاء، إذ بات إنفانتينو مقتنعا بتكرار التجربة مرة أخرى في الشرق الأوسط نظرا للنجاح الكبير لكأس العالم في قطر.

ومن المتوقع أن يلاقي ملف السعودية ومصر واليونان منافسة قوية من ملفات أخرى مشتركة على غرار ملف البرتغال وإسبانيا، وملف رباعي لدول أميركا اللاتينية، الأوروغواي والأرجنتين وباراغواي وتشيلي.

جدير بالذكر أن النهائيات القادمة ستقام في ثلاث دول هي، الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك عام 2026، وفقا لما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم في حزيران/يونيو 2018.