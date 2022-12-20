المغرب يستقبل منتخبه الوطني استقبال الأبطال

وصل المنتخب المغربي إلى العاصمة الرباط اليوم قادما من قطر بعد حصوله على المركز الرابع في بطولة كأس العالم، حيث كان باستقباله مئات الآلاف من المشجعين.

واحتشد المواطنون على طول الشوارع التي تمر منها حافلة المنتخب لاستقباله.

وامتلأت شارع محمد الخامس وشارع الحسن الثاني، بالمواطنين حاملين العلم المغربي وقميص المنتخب، كما اكتظت مختلف الشوارع الرابطة ما بين المطار والقصر الملكي في الرباط حيث وجهتهم.

وحمل اللاعبون العلم المغربي، وهم يهتفون لوطنهم، وحيّوا المواطنين على جنبات الشوارع.

وخصصت ولاية أمن الرباط أكثر من 8 آلاف عنصر من الشرطة والقوات العمومية لتأمين الطرق والممرات التي ستسلكها حافلة المنتخب المغربي.

ونجح المغرب في كتابة تاريخ جديد للكرة العربية والإفريقية بعد تأهله للدور نصف نهائي عقب الفوز على البرتغال أحد المرشحين للظفر بالكأس، بهدف أحرزه يوسف النصيري.

وبات المغرب ثالث منتخب من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية يتأهل إلى المربع الذهبي في نهائيات كأس العالم بعد الولايات المتحدة عام 1930، وكوريا الجنوبية في 2002.

وبحسب مراسل الأناضول نقلا عن مصادر أمنية "ستكون المهمة الأساسية لتلك القوات توفير الأجواء الآمنة للاحتفال في أحسن الظروف، وضمان انسيابية السير وصون سلامة المواطنين".

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها، إنها "خصصت بروتوكولا للأمن والسلامة لتأمين الاحتفالات الجماهيرية المنتظرة".