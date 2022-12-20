الملايين يستقبلون المنتخب الأرجنتيني وقائده الأسطوره "ميسي"

استقبلت الجماهير الحاشدة المنتخب الأرجنتيني وقائده الأسطوره "ليونيل ميسي"، الفائز العائد من دولة قطر، فجر اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الأرجنتينية " بوينس آيرس".

ووصلت طائرة المنتخب إلى مطار إيسيسا الدولي في العاصمة الثلاثاء عند الساعة 2,40 بالتوقيت المحلي (5,40 ت غ).

ومن المفترض أن يقضي اللاعبون ليلتهم في مجمع تدريب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم قرب المطار حيث ينتظرهم الملايين للترحيب بهم، ومن ثم يقومون بجولة وسط "بوينوس آيرس" بدأ من ظهر الثلاثاء بالتوقيف المحلي، للاحتفال مع الجماهير بعد إعلان الدولة أن اليوم عطلة رسمية بالبلاد.

وكتب على لافتة معلقة على كشك صحف في بوينوس ايرس "متوجون بالمجد" فيما نشرت صحيفتا "كلارين" و"لابرنسا" عبارات "شكراً" على صفحاتها لميسي ورفاقه لفوزهم بهذا اللقب للمرة الثالثة، والأولى منذ 36 عاماً.

وقد فازت الارجنتين الأحد على فرنسا في نهائي كأس العالم لكرة القدم في قطر بركلات الترجيح 4-2 بعد التعادل 3-3 في سيناريو دراماتيكي.

وسجل ميسي هدفين خلال مباراة النهائي، وكان هو أول لاعب ينزل من الطائرة حاملاً كأس البطولة وبعده مباشرة مدرب المنتخب ليونيل سكالوني.

بعدهما نزل المهاجم جوليان الفاريز الذي سجل أربعة أهداف خلال مونديال قطر.

ووضعت صورة لميسي على ذيل الطائرة مع عبارة "فريق واحد، بلد واحد، حلم واحد".

نزل اللاعبون من الطائرة وشقوا طريقهم على سجادة حمراء وصولاً الى حافلة مكشوفة على وقع أغنية "Muchachos" الخاصة بهم لكأس العالم التي أدتها فرقة لا موسكا، ومن ثم اتجهت الحافلة إلى مجمع التدريب

من جهته قال "خوسيه لويس كوينوغا" البالغ من العمر 56 عاماً، لوكالة فرانس برس: "سأذهب لاستقبالهم في المطار، الآن وقد توجوا يجب أن نتوجه لتحيتهم وشكرهم".

وقالت خولييتا روسيل (23 عاماً): "سأغادر العمل وأتوجه الى هناك".

وقال ريكاردو غرونفلد (65 عاما) لوكالة فرانس برس "أتذكر عام 1986 ولكن هذا الانتصار بالأمس كان مؤثرا أكثر".

وأضافت سوليما غيريري (80 عاما): "لا أعلم ما اذا كان هناك فرق مع عام 86، لكن هذا الكأس يأتي هذه المرة في وقت مناسب".

وافتتح ميسي ابن الخامسة والثلاثين التسجيل من نقطة الجزاء المبتسمة له مرة رابعة في قطر، وضاعف نجم الشوط الأول أنخل دي ماريا النتيجة للأرجنتين، فبدا أن طريق اللقب الثالث معبدّة.

لكن المحنّك ديدييه ديشان أجرى سلسلة تبديلات شجاعة على منتخب فرنسا قلبت الطاولة بهدفين لكيليان مبابي (80 من ركلة جزاء و81).

وأبى السيناريو العجيب الاكتفاء بذلك، فعاد ميسي ومنح "ألبيسيليستي" التقدم في الوقت الاضافي (108)، قبل أن يحقق كيليان مبابي ثاني ثلاثية في تاريخ النهائيات منحته لقب الهداف (8)، ويفرض ركلات ترجيحية.

من جانب آخر وفي وسط باريس، احتشد الآلاف من المشجعين الاثنين للترحيب بمنتخب فرنسا وصيف البطل، بعيد عودته من قطر.

وملأ المشجعون ساحة كونكورد في وسط باريس للترحيب بلاعبي منتخب "الديوك" الذين انتقلوا مباشرة من المطار بعد وصولهم من قطر.

وقال مراسلو وكالة فرانس برس إنهم ظهروا على شرفة فندق كريون المطل على الساحة وسط ترحيب حار.

وعلى الرغم من خيبة الخسارة، ظهر اللاعبون الفرنسيون الـ 24، وبينهم المهاجم كيليان مبابي الذي فشلت ثلاثيته في النهائي في تحقيق اللقب لفرنسا، على الشرفة وسط تصفيق عارم.