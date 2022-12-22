جبل أغري التركي يستقبل أكثر من 20 ألف متسلق خلال 2022

استقبل جبل أغري شرقي تركيا، أكثر من 20 ألف متسلق غالبيتهم أجانب خلال العام 2022، وذلك وفق معطيات رسمية.

ويقع الجبل - يحمل اسمه تيمنا بولاية أغري أقصى شرقي البلاد - على مسافة 16 كم عن الحدود الغربية لإيران و32 كم عن الحدود الجنوبية لأرمينيا.

وأشار رئيس الاتحاد التركي للتسلق، أرسان بشار، إلى الأهمية السياحية للجبل، قائلاً: "يعد جبل أغري أعلى قمة في تركيا بارتفاع 5137 مترا، ويجذب متسلقي الجبال من كافة أنحاء العالم".

وأضاف أن تركيا تعد منطقة مناسبة لممارسة رياضة تسلق الجبال، قائلا: "لدينا العديد من الجبال التي يراوح ارتفاعها بين 3 و4 آلاف مترا".

وأوضح أن جبال "غيك باير" في أنطاليا، وأغري وأرجيس في قيصري، وسلسلة جبال كاتشكار على البحر الأسود في تركيا، تعد مفضلة لمتسلقي الجبال الأجانب.

وأكد أن الرياضات الطبيعية وتسلق الجبال تعد مصدرا مهما للدخل في مجال السياحة الرياضية، مضيفا: "نستقبل متسلقي الجبال من أنحاء العالم، وقد استضاف جبل أغري أكثر من 20 ألف متسلق غالبيتهم من الأجانب منذ مطلع 2022".