طرابزون سبور يستعيد نغمة الانتصار بهدفين في شباك ضيفه فنربهتشة

فاز طرابزون سبور على ضيفه فنربهتشه بهدفين دون رد، السبت، في الجولة 15 من منافسات الدوري التركي الممتاز لكرة القدم.

وشهد بداية الشوط الأول محاولات جادة من أصحاب الأرض لتسجيل هدف مبكر يربك حسابات فنربهتشه، الذي دخل اللقاء بحثاً عن انتصار يصحح به مساره بعد الهزيمة المفاجئة في الجولة السابقة أمام غيرسون سبور.

حامل اللقب في الموسم الماضي كان الطرف الأميز طوال دقائق الشوط الأول والأكثر سيطرة وصناعة للفرص، وسط اكتفاء فنربهتشه بالدفاع المتأخر وتحين المناسبة للارتداد بهجمات لم تزعج أوغركان شاكير.

وعرفت الدقيقة 57 نقطة مفصلية في المباراة تمثلت بطرد البرتغالي ميغيل كريسبو، لاعب وسط فنربهتشه، بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية، ليُكمل الفريق الأصفر ما تبقى من زمن المباراة بعشرة لاعبين.

واستغل طرابزون سبور النقص العددي في صفوف خصمه سريعاً وسجل الهدف الأول عند الدقيقة 61، من تمريرة رائعة قدمها اليوناني أناستاسيوس باكاسيتاس إلى الأوروغوياني ماكسي غوميز الذي انفرد ووضع الكرة في الشباك عن يسار الحارس ألطاي بايندير.

تفوق فريق طرابزون ترجمه محمود تريزيغيه إلى هدف ثان أمن به نتيجة الفوز في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدل ضائع، بعد تبادل جميل للكرة مع دجانيني تافاريس أنهاه النجم المصري بتصويبة قوية عانقت الشباك.

بهذا الانتصار رفع طرابزون سبور رصيده إلى 26 نقطة وصعد إلى المركز الرابع، بينما تجرع فنربهتشه مرارة الهزيمة الثانية توالياً لكنه بقي مؤقتاً في صدارة الترتيب بـ 29.

وفي مواجهات أخرى، تعادل هطاي سبور على ملعبه وبين جمهوره مع غيرسون سبور بهدف لمثله، وعاد سيواس سبور إلى دياره بالعلامة الكاملة عقب فوزه على قاسم باشا بهدفين لواحد.