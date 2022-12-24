فيفا يحقق في كيفية وصول الشيف نصرت "غير المبرر" إلى أرض الملعب

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، فتح تحقيق في الانتهاكات التي حدثت لبروتوكول كأس العالم، بعد تدخل الشيف الشهير "نصرت جوكتشي"، إلى أرض الملعب بدون تصريح، وحمل الكأس والتقط الصور مع لاعبي منتخب الأرجنتين.

ووصف "فيفا" الكأس بأنه رمز لا يقدر بثمن، ولا يمكن لأحد لمسه إلا من قبل مجموعة مختارة للغاية من الأشخاص، بما في ذلك الفائزين السابقين بكأس العالم ورؤساء الدول.

وقالت المنظمة العالمية لكرة القدم: "بعد المراجعة ، سيحقق الفيفا في كيفية وصول أحد الأفراد -في إشارة لنصرت- غير المبرر إلى أرض الملعب بعد الحفل الختامي في استاد لوسيل يوم 18 ديسمبر / كانون الأول".

مضيفاً أنه سيتم اتخاذ الإجراء الداخلي المناسب.

وكان الشيف، الذي يملك مطعم في الدوحة، ضيفاً بشكل دائم على "فيفا"، أثناء وصول كبار الشخصيات خلال كأس العالم، ونشر صوراً ومقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.

بعد فوز الأرجنتين بركلات الترجيح بعد التعادل المثير 3-3 ، تم تصوير الشيف التركي وهو يمسك بذراع القائد "ليونيل ميسي" في الملعب في محاولة لجذب انتباهه لالتقاط صورة معه.

لكن مقاطع فيديو أظهرت "ميسي" وهو غاضباً في مقطع الفيديو.