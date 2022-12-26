الرئيس التركي: رونالدو تعرض للمقاطعة في مونديال قطر والمستقبل ينتظر مبابي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تعرض لمقاطعة سياسية في مونديال قطر، وأن المستقبل سيكون للنجم الفرنسي كيليان مبابي.

جاء ذلك في تصريحات له في ملتقى شبابي نظمه فرع حزب العدالة والتنمية بولاية أرضروم شرقي البلاد، أمس الأحد.

وأضاف أردوغان: "لقد فرّطوا برونالدو، للأسف فرضوا مقاطعة سياسية عليه، فحين تُقحم رونالدو إلى الملعب قبل 30 دقيقة من نهاية المباراة فأنت تدمره نفسياً وتسحب طاقته منه".

ورداً على سؤال حول مقارنة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برونالدو، قال أردوغان: "لا يمكن مقارنتهما، فالأخير تعرض لمقاطعة سياسية ورونالدو يدافع عن القضية الفلسطينية، وسمعت أنه ينوي اللعب في السعودية".

وفيما يتعلق بالمباراة النهائية التي جرت بين الأرجنتين وفرنسا، قال أردوغان: "قلت لماكرون، يجب ألّا تحزن فالأرجنتين لعبت بشكل رائع واستحقت اللقب، فالمنتخب الأرجنتيني كان رائعاً في ركلات الترجيح وخبرة ميسي ظهرت في النهائي".

وتطرق أردوغان إلى أداء النجم الفرنسي كيليان مبابي قائلاً: "المستقبل لمبابي، عمره حالياً 23 عاماً".

وتوجت الأرجنتين بكأس العالم قطر 2022 بعد فوزها بالنهائي على فرنسا بركلات الترجيح، فيما خرجت البرتغال من الدور ربع النهائي بعد خسارتها أمام المغرب بهدف نظيف.

وبعد خروج البرتغال من كأس العالم، خرج رونالدو عن صمته وكتب على مواقع التواصل الاجتماعي: "لسوء الحظ، انتهى الحلم أمس. أريدكم فقط أن تعرفوا أنه قيل الكثير وكُتب الكثير وتم التكهن بالكثير، لكن إخلاصي للبرتغال لم يتغير لحظة".

وأضاف رونالدو "كان الفوز بكأس العالم للبرتغال أكبر حلم في مسيرتي وأكثرها طموحًا. لحُسن الحظ فزت بالعديد من الألقاب الدولية، وأيضًا مع منتخب البرتغال، لكن وضع اسم بلدنا على أعلى مستوى في العالم كان حلمي الأكبر".

ولم يعلن رونالدو رسمياً اعتزاله اللعب الدولي، لكنه أنهى تعليقه على مغادرة منتخب بلاده كأس العالم بملاحظة غامضة، وقال "حتى الآن، لا يوجد الكثير لقوله. شكراً البرتغال. شكراً قطر. كان الحلم جميلاً طالما استمر. الآن، علينا أن ندع الوقت ليكون مستشاراً ناصحاً، وسيسمح للجميع بالوصول إلى استنتاجاتهم الخاصة".