أرسنال يعزز صدارته للدوري الإنجليزي "بريمونتادا" على وست هام

تمكن نادي أرسنال من قلب تأخره بهدف أمام ضيفه وست هام يونايتد إلى فوز مستحق بثلاثة أهداف لواحد، الاثنين، في الجولة 17 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليغ".

بدأ اللقاء بضغط هجومي لأرسنال أسفر عن هدف مُبكر سجله بوكايو ساكا في الدقيقة 5، قبل أن يتم إلغاؤه بعد الرجوع إلى تقنية "الفار".

وعلى عكس سير المباراة، تحصل وست هام على ركلة جزاء ترجمها الجزائري سعيد بن رحمة إلى هدف الأسبقية في الدقيقة 27.

مع بداية الشوط الثاني رمى أرسنال بكل ثقله الهجومي إلى أن أدرك ساكا التعادل عند الدقيقة 53 مستغلاً كرة وصلته داخل منطقة جزاء الخصم حولها ببراعة داخل الشباك.

وبعد مرور 5 دقائق فقط وضع غابرييل مارتينيلي "الغانرز" في المقدمة بهدف ثان جميل جاء عقب جملة من التمريرات القصيرة أنهاها المهاجم البرازيلي بتسديدة قوية داخل المرمى من زاوية صعبة.

قبل أن يحرز إدوراد نكيتاه هدف ضمان العلامة الكاملة بعد "تيكي تاكا" أخرى رائعة من لاعبي أرسنال في الدقيقة 69.

وبهذا الفوز وصل أرسنال إلى النقطة 40 وعزز موقعه في صدارة الترتيب، مبتعداً عن أقرب منافسيه بسبعة نقاط، فيما توقف رصيد وست هام عند 14 نقطة وبقي في المركز السادس عشر.