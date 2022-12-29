غالاطة سراي يفوز على مضيفه سيواس سبور

انتصر نادي غالاطة سراي على مضيفه سيواس سبور بهدفين لواحد، اليوم الخميس، ضمن الجولة 16 من منافسات الدوري التركي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم غالاطة سراي أولا عبر هدف سجله المهاجم البلجيكي درايس ميرتينز في الدقيقة 27 بصناعة من المدافع الفرنسي ساشا بوي.

وظلت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 80، التي أدرك سيواس سبور فيها التعادل عن طريق المهاجم أردوغان يشيليورت.

وبينما كانت المباراة تقترب من نهايتها اقتنص باريش يلماز هدفا قاتلاً منح به الفوز لغالاطة سراي تحديدا في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل ضائع.

بهذا استعاد غالاطة سراي صدارة الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 33 نقطة، بينما توقف عداد سيواس سبور عند 14 نقطة في المركز السابع عشر.

وفي مواجهة أخرى جرت بالتوقيت نفسه، تغلب غيرسون سبور على ضيفه غازي عنتاب أيضا بهدفين لهدف، حيث سجل لأصحاب الأرض كل من البرازيلي سيرجينيو والبوسني رياض باجيتش، في الدقيقتين 24 و90+5، في حين أحرز الكوسوفي فلامير فيليو هدف الفريق الخاسر.

وبات في رصيد غيرسون سبور 19 نقطة يحتل بها المركز العاشر، متقدما بفارق نقطتين على غازي عنتاب الذي تراجع إلى المركز الحادي عشر.