وفاة أسطورة كرة القدم البرازيلي "بيليه" ملك اللعبة الجميلة

توفي ملك كرة القدم البرازيلي "بيليه"، اليوم الخميس، الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات، في رقم قياسي، ليصبح أحد أكثر الشخصيات الرياضية المفضلة في القرن الماضي، عن 82 عاماً.

وخضع حامل لقب "اللعبة الجميلة" لعلاج سرطان القولون منذ عام 2021، ونقل إلى المستشفى الشهر الماضي بسبب لمعاناته من عدة أمراض .

وينظر إلى بيليه على أنه أحد أعظم لاعبي كرة القدم، وهو الذي أمضى نحو عقدين كمعشوق للمشجعين باعتباره اللاعب الأكثر تسديداً للأهداف مع سانتوس البرازيلي ومنتخب البرازيل.

وأذهل أداءه وتحركاته الساحرة اللاعبين والمشجعين، وكان له أسلوب خاص يتسم بالسرعة والسلاسة يشبه رقصة السامبا مجسدا أناقة بلاده في الملعب.

وحمل بيليه البرازيل إلى اعلى آفاق عالم كرة القدم، وأصبح سفيراً عالمياً لرياضته في رحلة بدأت في شوارع ولاية ساو باولو ، إذ كان يركل كرة هي جورب محشو بالصحف أو القماش.

وفي أي حديث حول أعظم لاعبي كرة القدم دائماً ما كان يذكر دييغو مارادونا وليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو .. وعلى رأسهم بيليه.