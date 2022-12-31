صفقة تاريخية في كرة القدم العربية.. رونالدو يتعاقد مع النصر السعودي

في صفقة تاريخية في كرة القدم في الشرق الأوسط، أكمل كريستيانو رونالدو انتقاله المربح إلى نادي النصر السعودي أمس الجمعة.

ونشر نادي النصر صورة للنجم البرتغالي الحاصل على الكرة الذهبية خمس مرات وهو يحمل قميص الفريق بعد أن وقع رونالدو صفقة حتى يونيو/ حزيران 2025، وقد أشاد النادي بهذه الخطوة ووصفها بأنها "كتابة فصل تاريخي جديد".

كتب النادي: "هذا التوقيع لن يلهم نادينا لتحقيق المزيد من النجاح فحسب، بل سيلهم دورينا وأمتنا والأجيال القادمة، الفتيان والفتيات ليكونوا أفضل نسخة من أنفسهم".

كما أنه يمنح رونالدو البالغ من العمر 37 عامًا ربحًا كبيرًا فيما يمكن أن يكون العقد الأخير في مسيرته. زعمت تقارير إعلامية أن النجم البرتغالي قد يكسب ما يصل إلى 200 مليون دولار سنويًا من الصفقة، مما يجعله لاعب كرة القدم الأعلى أجراً في التاريخ.

قال رونالدو في بيان إنه "حريص على تجربة دوري كرة قدم جديد في دولة مختلفة".

وأضاف المهاجم "أنا محظوظ لأنني فزت بكل شيء كنت أخطط للفوز به في كرة القدم الأوروبية وأشعر الآن أن هذه هي اللحظة المناسبة لمشاركة تجربتي في آسيا".

في حين أن التوقيع يمثل دفعة هائلة لكرة القدم في الشرق الأوسط، فإنه سيؤجج أيضًا الجدل حول المملكة العربية السعودية باستخدام ما يسمى بـ"الغسيل الرياضي" لتعزيز صورة البلاد على المستوى الدولي.

يمتلك صندوق الثروة السيادية السعودي فريق الدوري الإنجليزي الممتاز نيوكاسل، وتدرس الدولة محاولة استضافة كأس العالم 2030.

رونالدو لاعب حر بعد أن أنهى مانشستر يونايتد عقده بعد مقابلة تلفزيونية متفجرة انتقد فيها المدير إريك تن هاغ ومالكي النادي.