البرازيليون يلقون نظرة الوداع على الملك بيليه

اصطف المعجبون ومحبو كرة القدم وبخاصة "الملك" صباح الإثنين أمام ملعب فيلا بيلميرو، قبيل جنازة بيليه التي تقام في مدينة سانتوس مسقط رأسه، في البرازيل.

أحرز بيليه بعض أفضل أهدافه في حياته العملية في الملعب الذي يضم 16 ألف مقعد خارج ساوباولو. وينتظر أن تبدأ جنازة الأسطورة في العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي، وسيوارى الثرى في مدافن عمودية على بعد 600 متر فقط من الملعب الثلاثاء.

بدأ المعجبون في التوافد على الملعب في الساعات الأولى من صباح الإثنين لتوديع إديسون ارانتيس دو ناسيمينتو المعروف عالميا باسم بيليه.

وكان أحدهم قاضي المحكمة العليا البرازيلية غيلمار مينديز.

وقال مينديز للصحفيين "إنها لحظة حزينة للغاية لكننا الآن نرى المعنى الحقيقي للاعب الأسطوري بالنسبة لبلادنا. في مكتبي قمصان موقعة من بيليه وصورة له كحارس مرمى موقعة منه أيضا، وأقراص دي ي دي وصور، مجموعة كبيرة له."

أضاف القاضي أن بيليه كان رجلا متواضعا رغم شهرته عالميا كما أنه يستحق كل تحية.

في فيلا بيلميرو، نصبت خيمة كبرى لتضم نعش بيليه.

وبعد الجنازة، سيسير نعشه بين شوارع سانتوس قبل الدفن. ويتوقع أيضا حضور الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا ووفود آخرين.

كان بيليه يتلقى العلاج من سرطان القولون منذ 2021. وأعلن المركز الطبي الذي نقل إليه أنه توفي من فشل أعضاء عدة نتيجة للسرطان.