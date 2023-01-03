"هلا رونالدو"... نادي النصر السعودي يقدم نجمه العالمي الجديد في احتفالية كبيرة

يقدّم نادي النصر السعودي اليوم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لأول مرة أمام الآلاف من المشجعين في الرياض،على ملعب "مرسول بارك".

ووصل رونالدو ابن الـ37 عاماً والفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات بمواجهة منافسة شرسة مع غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، الإثنين مع عائلته ومساعديه.

وحطّت الطائرة الخاصة التي كانت تقل رونالدو مساء الإثنين وسط أجواء ماطرة وباردة، استعدادا لتقديمه في اجواء حماسية وجنونية مساء الثلاثاء.

وتزينت الشوارع الرئيسية في العاصمة السعودية، بلوحات كبيرة مضيئة حملت صور رونالدو بقميص النصر الأزرق والأصفر مع كلمات "هلا رونالدو".

ووقع رونالدو مع النصر عقداً حتى حزيران/يونيو 2025 تقدّر قيمته بأكثر من 200 مليون يورو، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الانكليزي بالتراضي إثر مقابلة تلفزيونية انتقد فيها بشدة ناديه ومدربه الهولندي إريك تن هاغ.

ويمثل اللعب للنصر، بطل الدوري السعودي تسع مرات، تراجعا في مسيرة "الدون" التي شهدت فوزه بأبرز الألقاب العالمية مع كل من يونايتد وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

وتضيف صفقة رونالدو الكثير من البريق لسمعة السعودية الرياضية على الصعيد الدولي، خصوصاً مع استضافتها خلال السنوات القليلة الماضية احدى جولات بطولة العالم للفورمولا واحد ورالي دكار ومسابقات غولف ضمت صفوة اللاعبين وشراء نادي نيوكاسل الإنكليزي.

ويصل رونالدو في صفقة خيالية بعد أقل من ثلاثة أسابيع من نهاية كأس العالم في قطر المجاورة، وفيما تدرس المملكة التقدم بملف مشترك مع مصر واليونان لاستضافة البطولة في عام 2030.

وقبل إقلاعه من مدريد إلى الرياض الإثنين، نشر النصر على حسابه على تويتر مقطع فيديو لرونالدو يحيي فيه جمهوره الجديد قائلاً بالإنكليزية "أراكم قريباً".

-"محظوظون" برونالدو

وفي الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، بدأ الجمهور بالتوافد الى مدرجات ملعب "مرسول بارك" البالغ سعته 25 ألف متفرج، وفي أيدي الكثير منهم أعلام صفراء كتب عليها بالأخضر "رونالدو" ورقمه المميز "7".

ووضعت لوحتان كبيرتان مضيئتان على جسد الملعب، تحملان صورة "صاروخ ماديرا" بقميص النصر مع عبارة "هلا رونالدو".

وخارج الملعب، قال أدم صديق (36 عاما) الذي جاء من جدة (على بعد نحو 900 كلم غرب الرياض) "انا مشجع لاتحاد جدة لكني جئت خصوصا لعيون الدون".

وتابع أنّ "وجود رونالدو سيرفع من قيمة الدوري السعودي ومتابعته ... إنه اللاعب الأعظم في العالم".

بدوره، قال عبد الكريم الغامدي 20 عاما الذي ارتدى وشاحاً بألوان النصر الصفراء والزرقاء "نحن محظوظون" أنه سيلعب في السعودية.

وتابع "أنا حزين لأنه ترك أوروبا واللعب على المستوى العالمي لكنني سعيد أنه سيلعب في السعودية".

وشوهدت العديد من الفتيات والعديد منهن في النقاب الأسود التقليدي يدخلن للملعب الذي غلفته أجواء احتفالية.

وأثارت الصفقة الأهم في السعودية والخليج حماسة غير مسبوقة للجمهور الذي توافد إلى متجر النادي لطباعة اسم رونالدو على قمصان الفريق الصفراء والزرقاء. ونفدت قمصان الفريق من المتجر قبل مرور 24 ساعة على ضم النجم البرتغالي.

وزاد حساب النادي على انستغرام ملايين المتابعين في غضون ساعات قليلة.

ويستعد جمهور النادي الملقب في السعودية بـ "العالمي" لترديد أغنية خاصة لرونالدو ورفع تيفو خاص به (شعار يرسمه المشجعون على المدرج)، حسب ما أفاد مقربون من رابطة مشجعي النصر.

وقال مسؤول آخر في النادي إنّ حفل تقديم "سي آر 7" يتضمن كلمة لرئيس النادي مسلي آل معمر يعقبها كلمة للنجم البرتغالي أمام الجمهور وركله لبعض الكرات صوب المدرجات.

واعتبر النصر، بطل الدوري 9 مرات آخرها في 2019، "هذه الصفقة أكثر من مجرد كتابة فصل تاريخي جديد".

وذكر كاتب عمود في صحيفة "غولف نيوز" الاماراتية أنّ "آسيا لم تشهد شيئا كهذا قط".

وأضاف "أينما ذهب، فهو محط اهتمام مضمون وإذا أبدى 10 في المئة فقط من متابعيه اهتمامًا بخطوته الأخيرة، فإن دوري المحترفين السعودي سيصبح واحدًا من أكثر الدوريات مشاهدة في كرة القدم العالمية".

ويتابع رونالدو 528 مليون شخص على انستغرام، وتحظى منشوراته بملايين التعليقات وعلامات الإعجاب.

وستستضيف السعودية دورة الألعاب الآسيوية الشتوية عام 2029 في مدينة نيوم المستقبلية العملاقة، ثم بعدها بخمس سنوات تستضيف العاصمة الرياض في 2034 دورة الالعاب الآسيوية. كما تترشح لاستضافة كأس آسيا لكرة القدم للرجال والسيدات.

وأكّد وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل في مقابلة مع فرانس برس في آب/اغسطس الماضي أنّ استضافة الألعاب الأولمبية هو "المبتغى".