غلاطة سراي يستعيد صدارة الدوري التركي بعد فوزه على أنقرة غوجو

فاز نادي غلاطة سراي على ضيفه أنقرة غوجو بهدفين لواحد، الأربعاء، ضمن الجولة 17 من منافسات الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، ليستعيد الصدارة.

فاجأ الضيوف أصحاب الأرض بهدف مُبكر جاء بعد 7 دقائق من بداية إثر كرة مررها إمري كلنتش إلى تايلان أنتاليالي الذي تابعها داخل الشباك.

وجاء رد غلاطة سراي سريعاً، بعدما أدرك باريش يلماز التعادل في الدقيقة 16 مستثمراً تمريرة مثالية من الكوسوفي ميلوت ريشكا.

وتمكن غلاطة سراي، عبر أفضليته المستمرة من قلب النتيجة، وإحراز هدف ثان عبر الفرنسي بافيتيمبي غوميز النتيجة في الدقيقة 30 بصناعة من البلجيكي درايس ميرتينز.

وبهذا الفوز رفع غلاطة سراي رصيده إلى 36 نقطة استعاد بها قمة الترتيب، بينما تجمد رصيد أنقرة غوجو عند 16 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفي مباراة أخرى جرت بنفس التوقيت لحساب نفس الجولة، تعادل قونية سبور على أرضه وبين جماهيره مع سيواس سبور بهدفين لكل فريق.

وبات لدى قونية سبور 26 نقطة وضعته في المركز السادس، وبقي سيواس سبور بالمركز السابع عشر بـ 15 نقطة.