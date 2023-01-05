مكاسب اقتصادية واستثمار للسعودية في صفقة رونالدو

يبدو أن السعودية أحرزت هدفاً إضافياً في صفقة انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي، أحد أبرز الأندية المحلية في المملكة، بصفقة تمتد حتى صيف 2025 وقدّرت قيمتها بـ 200 مليون يورو للموسم الواحد.

ويتجاوز رونالدو قيمته الرياضية، إذ يعتبر أحد أكثر الشخصيات حول العالم متابعة على منصات التواصل الاجتماعي وما لهذه المتابعة من ترويج للمملكة، مباشر وغير مباشر، حسب مراقبين واختصاصيين.

وأصبح وسم #رونالدو ترندا لعدة أيام مضت بعد إعلان توقعيه مع النصر السعودي ووصوله إلى المملكة، في خطوة ستزيد من تداول اسم السعودية على منصات التواصل.

وبالنسبة لنادي النصر، فالأمور مختلفة للغاية لأن التعاقد مع لاعب مثل رونالدو سيغير الكثير من الأشياء، على المستوى الترويجي والفني والعام.



وسيكون إضافة قوية إلى بطولة الدوري السعودي، وكذلك البطولات القارية الآسيوية، لأن اسم رونالدو وحده قادر على تغيير شكل البطولة وجذب المتابعات والرعايات العالمية.



لدى رونالدو نحو 528 مليون متابع على منصة انستغرام لوحدها، وقرابة 107 ملايين متابع على تويتر، و159 مليون متابع على موقع فيسبوك.

تعزيز السياحة الوافدة

وإن لم تذكر ذلك صراحة، إلا أن السعودية تعوّل على الصفقة لتعزيز صناعة السياحة الوافدة، مع ثورة أحدثتها المملكة في أنواع السياحة "غير الدينية" خلال السنوات الخمس الماضية.

ووفق الهيئة السعودية للسياحة، فإن رؤية 2030 تستهدف إجمالي عدد زيارات للمملكة، عند 100 مليون زيارة سنوياً، كما تستهدف توفير مليون وظيفة جديدة من قطاع السياحة في 2030.

ويساهم قطاع السياحة السعودي بنسبة 5.3 % من إجمالي الناتج المحلي للمملكة خلال 2022، وتسعى الهيئة إلى زيادة نسبة مساهمة ذلك القطاع إلى 10 % من إجمالي الناتج المحلي السعودي بحلول 2030.

وبدأت السعودية منذ عدة سنوات تعديل بعض القوانين المحلية لجذب السياحة الترفيهية والثقافية، وسياحة المغامرات والمعارض، ضمن خطة لتنويع مصادر الدخل للمملكة بعيداً عن النفط.

السعودية اليوم هي ثاني أكبر منتج للنفط الخام عالمياً بعد الولايات المتحدة، بمتوسط إنتاج يومي 11 مليون برميل في الظروف الطبيعية، وأكبر مصدّر له عالميا بمتوسط يومي 7.5 ملايين برميل، تشكل عائدات الخام قرابة 80 % من مجمل الدخل.

كذلك، ستكون السعودية من خلال الصفقة، قد أوصلت رسالة مفادها أنه بإمكان أية عائلات غربية الإقامة بحُرية في المملكة، وسط وفرة المرافق السكنية والتعليمية الدولية.

وذكر تقرير لتلفزيون العربية السعودي أن رونالدو سيقيم في أحد أحياء الرياض الفاخرة، وهو حي المحمدية، الذي يحوي مرافق سكنية ورياضية وتعليمية على مستوى عالمي.

تعزيز الاستثمار الرياضي

كما ترغب السعودية في تعزيز استثمارها الرياضي، إذ سبق صفقة كريستيانو رونالدو شراء صندوق الاستثمارات العامة نادي نيوكاسل يونايتد الذي يحتل حالياً المرتبة الثالثة في سلم ترتيب البريمير ليغ.

وأصبح الاستثمار الرياضي أحد أبرز أعمدة قنوات الاستثمار الخليجية، خاصة السعودية وقطر والإمارات، من خلال شراء أندية في أوروبا وأمريكا الجنوبية.

ويبدو أن المملكة دخلت بقوة إلى أجواء المنافسة للتحول إلى مركز إقليمي للسياحة الوافدة، وسط جهود موازية للتحول إلى مركز عالمي للتجارة والمال، من خلال مجموعة تسهيلات وحوافز للاستثمارات الأجنبية.