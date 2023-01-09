رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يعتذر لزيدان

اعتذر رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لو غرايت، من اللاعب الأسطورة الفرنسي، زين الدين زيدان عن تعليقاته الساخرة عنه.

وقال لو غرايت: "أود أن أقدم اعتذاري الشخصي عن تلك التصريحات التي لا تعكس بتاتا أفكاري، ولا تقديري للاعب السابق والمدرب الحالي"، في إشارة إلى زيدان.

ووفق ما نقلته حسب صحيفة ليكيب الفرنسية اليومية، فأضاف: "هذه التصريحات الخرقاء تسببت في حالة من سوء الفهم".

وكان لو غرايب سخر بطريقة غير مباشرة من الأسطورة زين الدين زيدان بخصوص اقترابه من تدريب المنتخب الفرنسي.

وقال في تصريحات لإذاعة "مونت كارلو"، الأحد، بشأن اقتراب زيدان من تدريب منتخب فرنسا في وقت سابق قبل التجديد لديشان حتى 2026: لم أقابله أبدا، ولم نفكر أبدا في الانفصال عن ديديه ديشان.

وأبدى كيليان مبابي، نجم المنتخب الفرنسي وباريس سان جيرمان، تضامنه مع زيدان.

وقال عبر حسابه على "تويتر" إن "زيدان، هو فرنسا، نحن لا نعامل الأساطير هكذا بقلة احترام".