غلاطة سراي يفوز بثلاثية على فنربهتشه في ديربي إسطنبول

فاز نادي غلاطة سراي في مباراة "ديربي إسطنبول" على جاره وغريمه التاريخي فنربهتشه بثلاثة أهداف نظيفة، الأحد، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم "سوبر ليغ".

اللقاء بدأ على أرض ملعب "شكري سراج أوغلو" بأفضلية واضحة لفريق فنربهتشه الذي بادر للهجوم واستحوذ على الكرة بفضل الانتشار الجيد في منتصف الملعب.

بالمقابل لعب غلاطة سراي بأسلوب مال به أكثر للدفاع لاستيعاب ضغط البدايات لأصحاب الأرض معتمدا على الارتداد السريع بتمريرات قصيرة شكلت خطراً كبيراً في مناطق فنربهتشه.

وافتتح غلاطة سراي باب التسجيل من كرة وصلت إلى البرتغالي سيرجيو أوليفيرا الذي هيأها لنفسه وسددها بعيداً عن متناول الحارس داخل المرمى في الدقيقة 32.

وبعد أن اهتزت شباكه كثف فنربهتشه من تحركاته في الخط الأمامي وحاول الوصول إلى مرمى خصمه عبر عديد الطرق التي لم تنجح في فك شيفرة الدفاع المحكم لغالاطة سراي.

ووسط اندفاع عناصر فنربهتشه للهجوم استغل غلاطة سراي هجمة مرتدة قادها الأرجنتيني ماورو إيكاردي الذي تبادل الكرة مع كريم أكتورك أوغلو قبل أن ينفرد الأخير ويضعها عن يمين ألطاي بايندير هدفا ثانيا مع حلول الدقيقة 78.

تلقت شباك فنربهتشه، الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 86 بسبب طرد لاعبه عرفان قهوجي بالبطاقة الحمراء المباشرة، هدفاً ثالثاً قبل لحظات من صافرة النهاية وقع عليه إيكاردي بعد انفراد صريح أنهاه بتصويبة قوية لا ترد.

وبهذا الفوز الكبير رفع غلاطة سراي رصيده إلى 39 نقطة ابتعد بها بصدارة الترتيب بفارق 4 نقاط عن فنربهتشه الذي تجرع مرارة الهزيمة للمرة الرابعة هذا الموسم وبقي بالمركز الثاني.