ميسي يواجه رونالدو مجددًا بلقاء بين نجوم الدوري السعودي وسان جرمان في الرياض

يتوجه فريق سان جرمان إلى الرياض في المملكة العربية السعودية، حيث سيخوض مباراة أمام مجموعة مختارة من أفضل اللاعبين من ناديَي الهلال والنصر السعوديين، مثلما أعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي.

وتأتي المباراة بعد أيام من انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف النصر.

ويستمر فريق سان جيرمان بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي في إقامة معسكر تدريبي ومباريات ودية في الدوحة/قطر منذ استحواذ الصندوق القطري للاستثمار الرياضي على ملكية النادي في عام 2011.

وانتقل "الدون" بصفقة خيالية الى صفوف النصر السعودي حتى عام 2025 مقدرة بـ200 مليون يورو قادمًا من مانشستر يونايتد الانكليزي.

يأتي وصوله في إطار رغبة السلطات السعودية في تسليط الضوء على كرة القدم في البلاد، ومنها تقديم ملف مشترك مع اليونان ومصر لتنظيم مونديال 2030 حسب تقديرات، وذلك بعدما استضافت الشرق الأوسط كأس العالم للمرة الاولى على الإطلاق في قطر أواخر العام الماضي.

وستتجه الأنظار بطبيعة الحال إلى مواجهة رونالدو الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات وخصمه التاريخي ميسي الفائز بها سبع مرات، وذلك على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.

وجمعت اللاعبين منافسة قوية بين العامين 2009 و2018 عندما لعب كلاهما في الدوري الإسباني، بوجود ميسي في برشلونة ورونالدو في ريال مدريد.

وأكد مدرب النصر الفرنسي رودي غارسيا الأحد إقامة المباراة وقال "سيكون مزيجًا بين الهلال والنصر. من أجل التطوير، أن نرى باريس سان جرمان واللاعبين العظماء في صفوفه، إنه في الواقع أمر جيد (...) الشيء الرئيسي هو أن هذا يوضح مدى حرص المملكة العربية السعودية في الرياضة وكرة القدم".

إلا انّ المباراة تأتي بالرغم من أن بطل فرنسا سيخوض مبارة مقررة في مسابقة الكأس المحلية في 21 أو 22 الشهر الجاري ضد فريق محلي من الدرجات الدنيا.