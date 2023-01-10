عربي أم فارسي.. انزعاج إيراني كبير من كأس الخليج العربي

منذ أن انتقدت إيران على استخدام رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني إنفانتينو مصطلح "الخليج العربي" في افتتاح بطولة كأس الخليج العربي، في 6 يناير/ كانون الثاني الجاري، والجدل دائر في الأوساط العراقية حول التسمية.

وقال رئيس الفيفا إنفانتينو إنه "كان من الرائع حضور حفل افتتاح كأس الخليج العربي 2023 في البصرة بالعراق".

** الخليج تاريخيا

وعلى مدى التاريخ الحديث، تعارفت الأمم والشعوب على تسمية المسطح المائي الممتد من خليج عمان جنوبا عبر مضيق هرمز إلى شط العرب في مدينة البصرة العراقية باسم "خليج البصرة" وفق وثائق الدولة العثمانية، إضافة إلى تسميات أخرى منها "خليج عمان" و"خليج البحرين"، بينما لم يُعرف بـ"خليج فارس" أو "الخليج الفارسي".

وفي خرائط قديمة تعود إلى 1634 نُشرت في "الأطلس الصغير" لرسامي الخرائط قدميركاتور وهندويس يظهر الخليج بتسمية لاتينية "sinus arabicus" أي "الخليج العربي".

وسبق وأن أسماه المؤرخ الإغريقي بطليموس عام 150 قبل الميلاد بـ"خليج ميسان" نسبة إلى "مملكة ميسان العربية" الواقعة في الأحواز في شمال "الخليج العربي".

بينما انفردت الإمبراطوية الفارسية بتسميته "بحر فارس" في عهد الملك الفارسي داريوس الأول (521.486 ق.م).

لكن مؤرخين يعتقدون أن الإسكندر الأكبر هو أول من أطلق هذه التسمية بعد رحلة موفده أمير البحر نياركوس عام 326 ق. م إلى الهند.

وتتشاطأ سبع دول عربية على نحو ثلثي سواحل الخليج، فيما تطل إيران على حوالي الثلث من السواحل الجنوبية والغربية للخليج وتقطنه في الغالب قبائل عربية وتخلو تماما من السكان الفرس.

كما أن "بلاد فارس" لم تعد من المسميات المتداولة رسميا في إيران خارج السجلات التاريخية، بعد أن أصدر شاه إيران رضا شاه بهلوي مرسوما استحدثت بموجبه دولة "المملكة الإيرانية" عام 1935.

** اعتراضات إيرانية

ومتمسكةً بتسمية "الخليج الفارسي"، تقول إيران إن "هويته فارسية وليست عربية"، ما أثار خلافات بين طهران وعواصم عربية منذ ستينيات القرن الماضي.

وشهدت دول عربية عديدة موجة من "المد القومي" وأصبح مسمى "الخليج العربي" الأكثر شيوعا، فيما اكتفت أوساط إيرانية في عهد محمد رضا بتسمية "الخليج" دون ذكر "فارسي" ولا "عربي".

ومطالبةً باستخدام مصطلح "الخليج الفارسي"، ترفض إيران استخدام مصطلح "الخليج العربي" وكثيرا ما تقدمت باحتجاجات رسمية في محافل دولية ضمن جدل تجدد في بطولة كأس الخليج.

وفي 6 يناير/ كانون الثاني الجاري، افتتح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني فعاليات بطولة "خليجي 25" على ملعب جذع النخلة في محافظة البصرة، بحضور جماهيري ورسمي عراقي وعربي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن بلاده أبلغت الحكومة العراقية رفض طهران تسمية "خليجي 25" ببطولة "الخليج العربي" لكرة القدم بدلا عن "الخليج الفارسي".

وتابع أن "الجهاز الدبلوماسي الإيراني كان له رد فعل حول نشر العراق اسم الخليج العربي بدلا عن الخليج الفارسي الذي لا يمكن تغييره بأي واقع سواء كان رياضيا أو بأي مكان آخر".

كما أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم، في بيان، أنه سيحتج أمام "الفيفا" على استخدام ما أسماه "اسم مزيف" و"كلمة وهمية" لبطولة "خليجي 25"، بدلا عن اللقب التاريخي للخليج الفارسي في مسابقات كأس الدول العربية، وفق قوله.

واعتبر أن "الخليج الفارسي هو اسم أصلي وتاريخي تم استخدامه بشكل مستمر لسنوات عديدة في جميع اللغات والأدب العالمي، وفي الأطالس التي تحتوي على خرائط قديمة وخرائط تاريخية".

كذلك استنكر وزير الرياضة والشباب الإيراني حامد سجادي ما قال إنه "تحريف اسم الخليج الفارسي في مسابقات الدول العربية واستخدام اسم مزيف من قبل رئيس فيفا".

سجادي طالب بإجراء تحقيق جاد في الموضوع، ودعا اتحاد الكرة الإيراني إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة ووضع الاحتجاج الرسمي والمتابعة القانونية على جدول الأعمال في أسرع وقت ممكن، بحسب وسائل إعلام عربية.

** تقارب عراقي خليجي

أما البرلمان الإيراني فدعا رئيس التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر إلى الاعتذار عن تغريدة رحب فيها بضيوف العراق العرب من دول "الخليج العربي".

وأعرب القيادي في التيار عصام حسين، وفق وسائل إعلام محلية، عن استغرابه من مطالبة الصدر بالاعتذار دون أن تصدر منه أي إساءة للدولة الإيرانية.

حسين أضاف أن الصدر لم يتطرق إلى التسميات أو الخرائط الدولية، مكتفيا بتسمية "الخليج العربي" لبطولة جميع البلدان المشاركة فيها هم "عرب فقط".

ورجح أن "مطالبة البرلمان الإيراني بالاعتذار من الصدر هو بسبب الانزعاج الإيراني من تقارب العراق نحو المحيط العربي من خلال بطولة الخليج".

واعتبر أن إيران "تخشى على نفوذها وعملها السياسي والتجاري في العراق بسبب التقارب مع المحيط العربي"، ولهذا وجدت في تغريدة الصدر "حجة لشن هذه الحملة لإبعاد العراق عن محيطه العربي"، وفق حسين.

وفيما استخدم السوداني والصدر مصطلح "الخليج العربي"، تجنب سياسيون عراقيون كبار استخدام هذا المسمى، واستعملوا إما تسمية "خليجي 25" وهي الشائعة في الأوساط الإعلامية أو بطولة "كأس الخليج العربية".

وخلال حديث عن البطولة، ذكر وزير الشباب والرياضة العراقي أحمد المبرقع عبارة "خليجي 25"، والعبارة نفسها استخدمها مسؤولون عراقيون بينهم النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي.