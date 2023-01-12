خليجي 25.. العراق يبلغ نصف النهائي مع عمان

بلغ منتخب العراق نصف نهائي كأس الخليج لكرة القدم "البصرة 25"، الخميس، عقب فوزه الكبير على نظيره اليمني بخمسة أهداف دون رد، في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى.

وحملت خماسية "أسود الرافدين" توقيع كل من مصطفى ناظم، وأمجد كاظم، وأيمن حسين (هدفين)، وحسين علي السعيدي، وذلك في الدقائق 40، 64، 74، 75، 89.

ورافق العراق إلى الدور القادم، منتخب عمان الذي تغلب على جاره السعودي بهدفين لواحد، في مباراة جرت بالتوقيت نفسه ضمن المجموعة ذاتها.

وجاءت أهداف عمان عن طريق المنذر ربيع العلوي وحارب السعدي في الدقيقتين 34 و84، بينما سجل هدف السعودية الوحيد لاعب الوسط تركي العمار عند الدقيقة 41.

وفي ضوء هذه النتائج، تصدر العراق ترتيب المجموعة بـ 7 نقاط، يليه العماني بالرصيد نفسه لكنه يتخلف بفارق الأهداف، ويأتي "الأخضر" السعودي ثالثا بـ 3 نقاط، وأخيرا اليمن دون أي نقطة.