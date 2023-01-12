ريال مدريد يبلغ نهائي كأس السوبر الإسباني بعد فوز صعب على فالنسيا بالرياض

تأهل نادي ريال مدريد إلى نهائي كأس السوبر الإسباني، مساء الأربعاء، عقب فوزه على فالنسيا بركلات الجزاء الترجيحية (4-3) في لقاء انتهى وقته الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله، على ملعب "الملك فهد الدولي" بالعاصمة السعودية الرياض.

وجاء شوط المباراة الأول متوسط المستوى، تميز برتم بطيء من الطرفين مع اعتماد الريال على البناء من الخلف بتمريرات عرضية لم يستطع من خلالها اختراق دفاع فالنسيا سوى في بعض المناسبات أبرزها انفرادة لرودريغو فشل البرازيلي في استغلالها.

بالمقابل كان فالنسيا أقل استحواذاً على الكرة واهتم أكثر بالواجبات الدفاعية معولاً في الهجوم على المرتدات السريعة التي لم تخل من خطورة.

ومن إحدى الفرص القليلة "للملكي" تحصل كريم بنزيمة على ركلة جزاء بعد عرقلة تعرض لها داخل المنطقة المحظورة، ترجمها الفرنسي بنفسه هدفاً أول لريال مدريد في اللقاء عند الدقيقة 39.

فريق "الخفافيش" دخل الشوط الثاني برغبة كبيرة في التسجيل، وبالفعل تحقق له ما أراد بعد دقيقة واحدة من البداية إثر كرة عرضية مثالية أرسلها توني لاتو مرت من الدفاع المدريدي ليستقبلها صموئيل لينو بيمنه ويودعها المرمى.

عاد الريال وفرض سيطرته بعد هدف التعادل، وحاول استعادة التقدم بمحاولات غاية في الخطورة، غير أن فالنسيا كان محظوظاً بتألق حارس مرماه جيورجي مامارداشفيلي الذي حال بتصدياته دون أن تهتز شباكه مرة ثانية لينتهي الوقت الرسمي بالتعادل ويذهب الفريقان إلى التمديد.

في الأشواط الإضافية تبادل الفريقان الكرات الخطرة وسط تألق متواصل من مامارداشفيلي والعملاق تيبو كورتوا، الأمر الذي أرجأ الحسم لركلات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت في النهاية لريال مدريد الذي سجل 4 ركلات مقابل 3 لفالنسيا.

وينتظر ريال مدريد، حامل اللقب في آخر نسختين، في المباراة النهائية الفائز من لقاء اليوم الخميس الذي سيجمع برشلونة مع ريال بيتيس.