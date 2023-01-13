المنتخب المغربي ينتظر ترخيص الجزائر للمشاركة في بطولة إفريقيا للمحليين

أعلن المغرب، مساء الخميس، أن منتخبه الوطني لكرة القدم لا يزال ينتظر الترخيص من السلطات المنظمة لبطولة إفريقيا للمحليين للسماح بوصول طائرته إلى الجزائر.

جاء ذلك في تصريح صحفي لرئيس الجامعة (الاتحاد) الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع.

وأوضح لقجع أن بلاده "لا تزال تنتظر ترخيص الجهات الجزائرية المنظمة لكأس إفريقيا للمحليين، للطائرة التي ستقل المنتخب انطلاقا من المغرب تجاه قسنطينة الجزائرية".

وقال: "لا يزال المنتخب ينتظر من الجهات المنظمة الرد على تنقله بطائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية من أجل التنقل إلى الجزائر".

وأوضح أن المنتخب المغربي لا يزال يستعد في العاصمة الرباط من أجل المشاركة في البطولة.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في بيان، رسميا عدم مشاركة المنتخب الوطني في بطولة إفريقيا للمحليين لكرة القدم بالجزائر.

وذكر البيان: "تعذر على المنتخب الوطني السفر إلى مدينة قسنطينة من أجل المشاركة في النسخة السابعة من بطولة إفريقيا للاعبين المحليين للدفاع عن لقبه الذي أحرزه في الدورتين الأخيرتين".

وأضاف أن سبب ذلك "عدم الترخيص لرحلته انطلاقا من مطار الرباط سلا (في المغرب) تجاه مطار قسنطينة (في الجزائر) بواسطة طائرة الخطوط الملكية المغربية الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية".

وحتى الساعة 22:00 (ت.غ) لم تعلق الجزائر ولا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رسميا على الإعلان المغربي.

وتنطلق البطولة الإفريقية غدا الجمعة بالجزائر وتستمر إلى 4 فبراير/ شباط المقبل، بمشاركة 18 منتخبا للمرة الأولى منذ عام 2009 حيث كان يشارك فيها من قبل 16 منتخبا.

وفي سبتمبر/ أيلول 2021، قررت الجزائر غلق مجالها الجوي على كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وكذلك تلك التي تحمل رقم تسجيل مغربي.

وجاء القرار وقتها ردا على ما اعتبرته الرئاسة الجزائرية في بيان "الممارسات العدائية من الجانب المغربي"، بالمقابل، أعلن المغرب رفضه القاطع للمبررات "الزائفة والعبثية" التي بَنت الجزائر عليها قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة.