بسبب سوء سلوك في مونديال 2022.. الفيفا يرفع قضية تأديبية ضد الاتحاد الأرجنتيني

فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) قضية تأديبية ضد الاتحاد الأرجنتيني بتهمة سوء سلوك اللاعبين وانتهاكات للعب النزيه في كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.

وأشار الفيفا إلى لوائحه الإعلامية والتسويقية في رفع القضية، التي يبدو أنها مرتبطة بالاحتفال الجنوني للاعبين الذين ركضوا عبر منطقة المقابلات بعد المباراة التي أقيمت في 18 ديسمبر/ كانون أول.

تغلبت الأرجنتين على فرنسا بضربات الترجيح بعد مباراة مشوقة انتهت بالتعادل بثلاثة أهداف في ملعب لوسيل بدولة قطر.

بعد نحو ثلاث ساعات على المباراة، ركض اللاعبون بقيادة ليونيل ميسي وغنوا في أنحاء منطقة المقابلات الرسمية ودمروا جدران الأقسام الهشة دون التوقف للحديث للإعلام الدولي المرئي والمطبوع.

وتضمنت التهم التأديبية "السلوك المسيء والانتهاكات لمبادئ اللعب النزيه" لكنها لم تحدد بالاسم إيميليانو مارتينيز الذي قام بحركة مسيئة لدى حصوله على جائزة أفضل حارس مرمى في كأس العالم في الملعب.

ولم يعلن الفيفا عن موعد للبت في القضية التأديبية للأرجنتين.

في قضايا أخرى، فرض الفيفا غرامات على اتحادات الكرة في صربيا والمكسيك والإكوادور بسبب أفعال تمييز وعنصرية من مشجعين في كأس العالم.

غرمت صربيا 50 ألف فرنك سويسري (54 ألف دولار) بسبب هتافات مشجعين مسيئة خلال خسارة المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام سويسرا وبسبب سوء سلوك الفريق، إذ حصل سبعة لاعبين على بطاقات صفراء.