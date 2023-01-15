تصريحات "إيتو" تنهي الخلاف الرياضي بين الكاميرون والجزائر

قال رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم صامويل إيتو، الأحد، إن "الرياضة مهمتها الجمع وليس التفريق"، في إشارة إلى نهاية خلاف رياضي بين الكاميرون والجزائر.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين غداة وصوله إلى مطار "هواري بومدين" بالعاصمة الجزائر، لحضور فعاليات كأس أمم إفريقيا للمحليين "الشان"، حسب وكالة الأناضول.

وفي مارس/ آذار الماضي، اندلع خلاف رياضي بين الكاميرون والجزائر، بعدما فاز المنتخب الكاميروني على نظيره الجزائري بهدفين مقابل هدف، ليتأهل إلى كأس العالم قطر 2022.

وآنذاك اتهم الجانب الجزائري، حكم المباراة الغامبي باكاري غاساما، بـ"التحيز" إلى الكاميرون، ما أدى إلى اندلاع أزمة كروية بين الجانبين.

وأضاف نجم منتخب الكاميرون السابق: "الرياضة مهمتها الجمع وليس التفريق.. أنا لا أخون أصدقائي.. الجزائر دعمت الكاميرون في كأس أمم إفريقيا عام 2022 وحان الوقت لرد الجميل".

وكان في استقبال إيتو لدى وصوله مطار "هواري بومدين"، رئيس اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا للمحليين، رشيد أوكالي، وفق بيان للجنة.

وتستضيف الجزائر كأس أمم إفريقيا للمحليين بين 13 يناير/ كانون الثاني الجاري و4 فبراير/ شباط المقبل، بمشاركة 17 منتخباً.