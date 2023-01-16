خليجي 25.. العراق يفوز على قطر بهدفين لواحد

تمكن المنتخب العراقي من بلوغ نهائي كأس الخليج لكرة القدم "البصرة 25"، اليوم الاثنين، بعدما هزم نظيره القطري بهدفين لواحد في أولى مباريات المربع الذهبي على أرض استاد "البصرة الدولي".

وتقدم "أسود الرافدين" أولا عن طريق المهاجم إبراهيم بايش الذي استغل كرة ثابتة تصدى لها مشعل برشم قبل أن ترتد إليه ويُسكنها الشباك في الدقيقة 19.

رد "العنابي" لم يتأخر كثيرا، حيث تمكن عمرو سراج من إدراك التعادل عند الدقيقة 28 بعد دربكة حصلت داخل جزاء المنتخب العراقي وصلت الكرة خلالها إلى المهاجم القطري الذي تابعها دون تردد داخل المرمى.

ونجح أيمن حسين في منح منتخب أصحاب الأرض الفوز بهدف ثان أحرزه قبل نهاية الوقت الرسمي لزمن الشوط الأول بدقيقتين بعد تمريرة من أمجد عطوان.

ويلتقي العراق في النهائي، يوم الخميس القادم، المنتصر من مواجهة نصف النهائي الأخرى بين البحرين وعمان اللذين سيلعبان في وقت لاحق من مساء اليوم.