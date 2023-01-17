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عمان تقصي حامل اللقب وتضرب موعداً مع العراق في نهائي "خليجي 25"

وكالة الأناضول للأنباء
البصرة/ العراق
نشر في 17.01.2023 09:42
المنتخب العماني فاز بهدف دون رد على حامل اللقب البحرين في نصف نهائي خليجي 254 بالبصر الأناضول المنتخب العماني فاز بهدف دون رد على حامل اللقب البحرين في نصف نهائي خليجي 254 بالبصر (الأناضول)

بلغ المنتخب العماني المباراة النهائية لكأس الخليج لكرة القدم "خليجي 25"، الاثنين، عقب فوزه على نظيره البحريني حامل اللقب بهدفٍ دون رد، في ملعب "الميناء" بمدينة البصرة العراقية ضمن الدور النصف نهائي.

جاء اللقاء متكافئاً بين الجارين وسط سيطرة نسبية على الكرة من جانب المنتخب البحريني، بعد بداية حذرة تلاها عديد المحاولات من كلا الجانبين.

وتمكن المنتخب العماني من إحراز هدف الانتصار الثمين في الدقيقة 83، من كرة هيأها صلاح اليحياني إلى جميل اليحمدي الذي صوبها من خارج حدود جزاء الخصم قوية في الزاوية المستحيلة على الحارس البحريني.

ويلاقي منتخب عمان في النهائي، يوم الخميس القادم، صاحب الأرض منتخب العراق الذي فاز بدوره على "العنابي" القطري بهدفين لواحد، في مباراة سابقة مساء أمس الاثنين.

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