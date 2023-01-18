طرابزون سبور يتأهل إلى ربع نهائي كأس تركيا

بلغ طرابزون سبور الدور ربع النهائي لكأس تركيا لكرة القدم، الأربعاء، بعدما حول تأخره أمام مضيفه عمراني سبور إلى انتصار كبير بأربعة أهداف لواحد بعد التمديد، ضمن منافسات دور الـ 16.

عمراني سبور افتتح باب التسجيل عند الدقيقة 12 من كرة صوبها الكرواتي أنطوني ميرشيتش تصدى لها الحارس أوغركان شاكير قبل أن ترتد إلى أموت نايير ليتابعها بقدمه في المرمى.

وواصل طرابزون سبور البحث عن التعديل إلى أن أدرك غايته في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل ضائع لعمر المباراة عن طريق المدافع البرازيلي فيتور هوغو.

وقلب فريق طرابزون الأمور لمصلحته في الدقيقة 14 من الشوط الإضافي الأول بهدف ثان وقع عليه يوسف يازجي الذي تسبب في ركلة جزاء سجل منها بنفسه الهدف الثالث مع الدقيقة 3 من الشوط الإضافي الثاني.

بعد ذلك، انهار دفاع عمراني سبور وتلقى هدفا رابعا بعد 5 دقائق إثر هجمة مرتدة أنهاها الأوروغوياني ماكسي غوميز بتسديدة أرضية عن يمين الحارس أوركون أوزدامير.

وبهذا انضم طرابزون سبور في الدور القادم إلى حامل اللقب سيواس سبور، ووصيفه قيصري سبور، بالإضافة لغلاطة سراي، وإسطنبول باشاك شهير، وأنقرة غوجو الذي أقصى بشيكطاش بالفوز عليه بركلات الترجيح.