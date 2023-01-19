السعودية.. استقبال حافل للأسطورة ميسي في الرياض

وصل أسطورة كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد الفريق المتوج بكأس العالم لكرة القدم بقطر، الخميس، إلى الرياض وسط استقبال سعودي لافت.

وبثت قناة الإخبارية السعودية مراسم وصول ميسي، مع بعثة ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي، ورئيس النادي القطري ناصر الخليفي إلى مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض.

وتنطلق مساء الخميس مباراة ودية بين باريس سان جيرمان، وفريق سعودي من ناديي الهلال والنصر الذي يضم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتقام المباراة ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي بالمملكة.

وأبرزت اللقطات استقبال رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، للخليفي وميسي وباقي نجوم الفريق الفرنسي، ومنهم البرازيلي نيمار، والفرنسي كيليان مبابي، والمغربي أشرف حكيمي.

وتوج آل الشيخ بعثة الفريق الفرنسي بأوشحة وباقات ورد، مع أداء فلكلوري سعودي على مقربة من مهبط الطائرة بالمطار.

ونشر تركي آل الشيخ عبر بتويتر، صورا تظهر حفاوة استقباله الخليفي وميسي وحكيمي الذي تألق مع منتخب المغرب بكأس العالم.

كما نشر المسؤول السعودي صورا قال إنها لفرحة أيتام وأولاد شهداء يلتقون ميسي، معربا عن سعادته البالغة بإتمام الفرحة.

وآخر لقاء جمع ميسي ورونالدو وجها لوجه في ديسمبر/ كانون الأول 2020، ومواجهة اليوم الأولى بينهما في الرياض.