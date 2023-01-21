التركي شينغون: أهدف للفوز ببطولة كرة السلة الأمريكية وتحطيم أرقام قيساسية

قال ألبيرن شينغون، اللاعب التركي في صفوف نادي هيوستن روكيتس الأمريكي لكرة السلة، إنه يطمح بالفوز ببطولة الدوري الأمريكي للمحترفين NBA.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها شينغون على هامش حضوره افتتاح المبنى الجديد للقنصلية التركية في مدينة هيوستن الأمريكية.

وأكد شينغون (20 عاماً) أنه يرغب في أن يصبح أحد أفضل لاعبي NBA، قائلاً: "خطتي لمسيرتي أن يتم اختياري ضمن تشكيلة فريق كل النجوم، والفوز بالبطولة، وأتمنى البقاء في هيوستن لسنوات طويلة، وأعتقد أن هناك أرقاماً قياسية لأحطمها وبطولات لأفوزها".

وأشار شينغون إلى أنه يمثل أسرته وبلده في هيوستن، مشدداً على أنه يبذل دائماً ما بوسعه من أجل فريقه ونفسه.

وأعرب عن سعادته بالدعم الذي يتلقاه، مضيفاً: "أرى الرسائل والتعليقات عني، وسعيد جداً لهذا الوضع، وسأستمر بأن أكون مثالًا يحتذى للشباب".

وتابع: "فكما كنت أنا أتحدث عن هدايت تورك أوغلو، ومحمد أوكور (لاعبين أتراك سابقين في NBA) أتمنى أن يتم الحديث عني مستقبلاً".

يذكر أن شينغون أصبح أصغر لاعب ارتكاز يحقق "تربل دبل" في تاريخ دوري كرة السلة الأمريكي بعد نجاحه في تحقيق 10 نقاط و10 متابعات و10 تمريرات حاسمة في مباراة فريقه ضد سكرمينتو كينغز في 12 يناير/ كانون الثاني الحالي، وأصبح أصغر لاعب ينجح بذلك في تاريخ هيوستن روكيتس.

وبعد هذا الإنجاز بخمسة أيام، حطم شينغون أرقامه القياسية الشخصية خلال مباراة فريقه ضد لوس أنجلوس ليكرز بتحقيقه 33 نقطة و15 متابعة و6 تمريرات حاسمة و4 اعتراضات.

كما تجاوز اللاعب التركي أسطورة شاكيل أونيل ليصبح أصغر لاعب ارتكاز يصل إلى أكثر من 30 نقطة وأكثر من 10 متابعات وأكثر من 5 تمريرات حاسمة في مباراة واحدة.