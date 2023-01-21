باشاك شهير يفوز على قاسم باشا بثلاثة أهداف

فاز فريق إسطنبول باشاك شهير على مضيفه قاسم باشا بثلاثة أهداف لواحد، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم "سوبر ليغ".

وتقدم قاسم باشا أولا بهدف جاء عند الدقيقة 16 عن طريق ياسين أوزكان، ثم سيطر إسطنبول باشاك شهير وتمكن من تعديل الكفة في الدقيقة 48 عبر الصربي دانيل اليكسيتش.

وأثمرت أفضلية باشاك شهير عن هدف قلب به دنيز توروتش النتيجة في الدقيقة 9 من الوقت بدل الضائع من علامة الجزاء، قبل أن يُسجل البولندي باتريك سزيس الهدف الثالث بعد دقيقتين فقط.

ورفع إسطنبول باشاك شهير رصيده إلى 37 نقطة عزز بها موقعه في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد قاسم باشا عند 19 نقطة في المركز الرابع عشر.