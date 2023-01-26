أرضروم التركية تستضيف في فبراير الألعاب الشتوية العالمية 2023

ذكر بيان صادر عن غرفة تجارة وصناعة أرضروم شرقي تركيا، أن الولاية أكملت الاستعدادات لاستضافة فعاليات الألعاب الشتوية العالمية 2023

وتعقد الفعالية، في الفترة بين 11 و18 فبراير/ شباط المقبل، في إطار بروتوكول موقع بين الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية والاتحاد الرياضي المدرسي التركي.

وستقام الألعاب في 6 فروع رياضية، بمشاركة 400 رياضي من 23 دولة.

وأشار البيان إلى أن الولاية استضافت في 2011 فعاليات الألعاب الشتوية بين الجامعات، لافتاً إلى أن تنظيم الفعاليات الرياضية الدولية يزيد من شهرة أرضروم في العالم.