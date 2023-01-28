غلاطة سراي يعزز صدارته للدوري التركي بفوز عريض خارج الديار

حقق نادي غلاطة سراي فوزاً عريضاً على مضيفه غيرسون سبور برباعية نظيفة، السبت، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم "سوبر ليغ".

افتتح البلجيكي درايس ميرتينز باب التسجيل لفريق غلاطة سراي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وأضاف الفرنسي ليو دوبوا الهدف الثاني مع حلول الدقيقة 60.

وقبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي للمباراة أحرز الكوسوفي ميلوت ريشكا الهدف الثالث الذي أتبعه المهاجم يونس أكغون بهدف رابع في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

ومنح هذا الفوز غلاطة سراي انتصاره السابع توالياً والخامس عشر مقابل ثلاثة تعادلات وهزيمتين فقط تكبدها الفريق على مستوى مسابقة الدوري هذا الموسم.

وبات لدى غلاطة سراي 48 نقطة تضعه في صدارة الترتيب بفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه فنربهتشه، فيما تجمد رصيد غيرسون سبور عند 21 نقطة في المركز الثالث عشر، وهو الذي لم يُحقق أي فوز للجولة الخامسة توالياً.