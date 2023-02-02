بحفل مبهر.. انطلاق النسخة 19 لكأس العالم للأندية بالمغرب

انطلقت في مدينة طنجة شمالي المغرب، مساء الأربعاء، فعاليات النسخة التاسعة عشرة لكأس العالم للأندية "الموندياليتو" بالملعب الكبير بحضور 66 ألف مشجع، وشهد الحفل الافتتاحي إشادة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأ حفل الافتتاح باستعراض الألعاب النارية والأضواء العاكسة التي اعتمدت على تقنية الإبهار البصري، وعكس مضمونها تعريفا بتاريخ مدينة طنجة وأحد أشهر أعلامها الرحالة محمد بن بطوطة.

وعبر أهازيج موسيقية وعروض فنية، عكست فقرات الافتتاح مختلف الروافد اللغوية للملكة المغربية بما فيها الأمازيغية.

وقدم العرض الفني رسائل التعايش بين الأمم والتقارب بين الشعوب وتأكيد انفتاح المغرب على العالم، حيث عكس هذا المشهد طفل يتوسط الراية المغربية فوق رقعة الميدان وهو يتلو رسائل الترحاب بلغات متعددة.

وتميز مهرجان الافتتاح بكلمة وليد الركراكي مدرب المنتخب الوطني المغربي الذي ألهب حماسة الجماهير الحاضرة، حيث ردد عبارته الشهيرة "سير سير سير" (انطلق)، وتعالت أصداؤها بقوة في المدرجات.

واستحضر حفل انطلاق "الموندياليتو" أسطورة كرة القدم النجم البرازيلي بيلي الذي وافته المنية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، من خلال انعكاس ضوئي يُظهر الراحل وسط القمر.

كما شهد الحفل فقرة فنية بلغات مختلطة عربية وإنجليزية قدمها الفنان "ديزي دروس" وفنانون آخرون، تحت إشراف المنتج العالمي نادر بلخياط.

وتخلل الحفل الفني شريط صور للاستقبال الملكي (الملك محمد السادس) والشعبي لبعثة المنتخب الوطني المغربي، بعد الإنجاز الذي حققه في منافسات كأس العالم قطر 2022.

واختتم حفل الافتتاح بإظهار أعلام الأندية السبعة المشاركة في كأس العالم المقامة بالمغرب بين 1 و8 فبراير/ شباط الجاري.

وأعقب الحفل، انطلاق المباريات الافتتاحية بين نادي الأهلي المصري وصيف بطل إفريقيا، ونادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، التي انتهت بانتصار الأهلي بثلاثية نظيفة، وسط حضور جماهيري كبير.

وسجل أهداف نادي الأهلي المصري الذي كان مؤازراً بالجماهير المغربية حسين الشحات ومحمد شريف والجنوب إفريقي بيرسي تاو في الدقائق 45 و56 و86 من عمر اللقاء.