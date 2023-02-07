فرق تركيا الرياضية تقدم الدعم للمتضررين جراء الزلزال

استيقظت تركيا صباح الاثنين على فاجعة تسببت في حدوث صدمة لدى المجتمعين الدولي والمحلي، بسبب الأضرار غير المسبوقة.

وكان زلزال مدمر بلغت قوته 7.7 درجة ضرب بشكل غير متوقع ولاية قهرمان مرعش التركية، وتم تحديد مركزه في منطقة بازارجيك التابعة للولاية، ما أدى إلى دمار هائل.

وعلى الفور قامت بعض المنظمات الرياضية بتأجيل مباراياتها المجدولة، وعمد العديد من الاتحادات والأندية وعلى رأسها الاتحاد التركي لكرة القدم واتحاد كرة السلة التركي واتحاد الكرة الطائرة التركي وكذلك أندية بشيكطاش وغلطة سراي وفنربهجة وطرابزون سبور وغيرهم، إلى التأكيد على دعمهم ومساندتهم للمناطق المتضررة وسكانها.

الاتحاد التركي لكرة القدم

وكان الاتحاد التركي لكرة القدم في طليعة من أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً: "ببالغ الحزن والأسى علمنا بخسائر في الأرواح من الزلزال المأساوي الذي ضرب أمتنا ومركزه كهرمان مرعش، وشعرنا به في العديد من المحافظات ولا سيما في هطاي وغازي عنتاب وأضنة وعثمانية وديار بكر وملاطية وشانلي أورفا. حفظ الله أرواح مواطنينا الأحباء الذين نجوا وتم نقلهم خارج المناطق الخطرة ونقدم خالص تعازينا لأسر وأبناء الشهداء، ونرجو الله تعالى الشفاء العاجل للمصابين والجرحى".

الاتحاد التركي لكرة السلة

وعبر الاتحاد الوطني لكرة السلة عن تعازيه الصادقة لأسر الضحايا بقوله: "نتمنى أن يتغمد الله تعالى بالرحمة والمغفرة الشهداء الذين فقدوا أرواحهم في الزلزال الذي ضرب العديد من المدن وخاصة كهرمان مرعش وهطاي وكيليس وغازي عنتاب وأضنة وعثمانية وديار بكر وملاطية وأديامان وشانلي أورفا، ونتمنى الشفاء العاجل لمواطنينا المصابين".

نادي بشيكطاش

وعبر نادي بشكطاش عن حزنه وأسفه قائلاً:"نقدم أعمق تعازينا لأُسر الشهداء ونرسل دعواتنا القلبية بالرحمة والمغفرة للذين فقدوا أرواحهم في الزلازل التي هزت مؤخراً ولايات كهرمان مرعش وهطاي وغازي عنتاب وأضنة وعثمانية وديار بكر وملاطية وشانلي أورفا، ونرسل أحر تمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين".

نادي غلاطة سراي

كما عبر نادي غلطة سراي بالقول:"رحم الله أبناء أمتنا الأحباء الذين فقدوا أرواحهم بشكل مأساوي في الزلزال المدمر الذي ضرب كهرمان مرعش والمدن المحيطة بها، ونتقدم بأحر التعازي لذويهم ولأمتنا كافة، وندعو الله للمصابين بالشفاء العاجل والتام".

نادي فناربهتشة

"نناشد الله تعالى أن يرحم مواطنينا الأحباء الذين فقدناهم في الزلزال المدمر الذي ضرب كهرمان مرعش وامتد إلى العديد من الولايات الأخرى، ونتمنى من أعماق قلوبنا الشفاء العاجل لمن أصيبوا".

نادي طرابزون سبور

"نتقدم بأصدق دعواتنا برحمة الله تعالى وفضله ومغفرته لأسر مواطنينا الأحباء الذين سقطوا ضحية الزلازل القوية التي تركزت في كهرمان مرعش وكذلك في هطاي وأضنة وعثمانية وغازي عنتاب وديار بكر وملاطية وشانلي أورفا، و نرجو بصدق وإخلاص الشفاء التام والعاجل للجرحى والمصابين".

نادي إسطنبول باشاك شهير

"نتمنى الرحمة والمغفرة لمواطنينا الذين فقدوا أرواحهم في الزلزال الذي وقع في كهرمان مرعش وشعرت به كثير من ولاياتنا، ونتمنى الشفاء العاجل لمواطنينا المصابين".

نادي فاتح قره غومروك

"نعرب عن تمنياتنا بالرحمة والمفغرة لمواطنينا الذين فقدوا أرواحهم في الزلزال الذي كان مركزه كهرمان مرعش وشعر به سكان العديد من المدن، ونرجو أن يتعافى قريباً مواطنونا المصابون. كما نود الإعلان عن أن نادي فاتح قره غومروك متواجد دائماً من أجل مواطنينا المتضررين وسنقدم جميع أنواع الدعم لهم".

نادي قونيا سبور

"نسأل الله تعالى أن يرحم مواطنينا الذين فقدوا أرواحهم في الزلزال الذي وقع في كهرمان مرعش وامتد إلى الولايات المجاورة، ونقدم تعازينا لأمتنا ونتوسل إلى الله بالشفاء العاجل للمصابين".

نادي قيصري سبور

"نعرب عن خالص تمنياتنا بالرحمة ومغفرة الله تعالى لمواطنينا الذين فقدوا أرواحهم في الزلازل التي شعر بها سكان العديد من الولايات وخاصة في كهرمان مرعش وهطاي وغازي عنتاب وأضنة وعثمانية وديار بكر وملاطية وأديامان حيث كان مركزها بازارجيك، ونتمنى الشفاء العاجل لمواطنينا المصابين".

نادي ألانيا سبور

"نتوجه بطلب الرحمة والمغفرة من الله تعالى لمواطنينا الذين فقدوا أرواحهم في الزلزال الذي وقع في كهرمان مرعش وامتد إلى المدن المجاورة، ونتمنى الشفاء العاجل لمصابينا".

نادي أنطاليا سبور

"ليرحم الله مواطنينا الذين فقدوا أرواحهم في الزلزال الذي وقع في كهرمان مرعش وشعرت به المدن المجاورة، تعازينا لذويهم ولأمتنا، ونتمنى الشفاء العاجل لمواطنينا المصابين".

نادي أنقرة غوجو

كذلك عبر نادي أنقرة غوجو عن تعازيه وتمنياته بتجاوز الكارثة وأضاف: "نتمنى الرحمة لمواطنينا الذين فقدوا أرواحهم في الزلزال الذي كان مركزه كهرمان مرعش وتأثّرت ت به الكثير من المدن، ونرجو الله تعالى الشفاء العاجل لمواطنينا المصابين".

نادي قاسم باشا

"نتمنى الرحمة والمغفرة من الله تعالى لمواطنينا الذين فقدوا أرواحهم في الزلزال الذي ضرب كهرمان مرعش وسرى إلى العديد من المدن، كما نتمنى الشفاء العاجل لمواطنينا المصابين".

نادي غيرسون سبور

"نتمنى الرحمة والمغفرة لمواطنينا الذين فقدوا أرواحهم في الزلزال الذي ضرب كهرمان مرعش وامتد إلى العديد من المدن، ونتمنى الشفاء العاجل لمواطنينا المصابين".

نادي إسطنبول سبور

"نتمنى الرحمة من الله تعالى لمواطنينا الذين فقدوا أرواحهم في الزلزال الذي ضرب المنطقة الوسطى والجنوبية من البلاد بأسرها، وخاصة في هطاي وكهرمان مرعش وغازي عنتاب وعثمانية وأضنة وديار بكر وملاطية وشانلي أورفا، وندعو الله تعالى بالشفاء العاجل والتام لمواطنينا المصابين".

نادي عمرانية سبور

"نتمنى أن يتغمد الله تعالى مواطنينا الذين فقدوا أرواحهم في الزلزال الذي وقع في كهرمان مرعش وشعرت به الولايات المجاورة بالرحمة والمغفرة، ونتمنى الشفاء العاجل لمواطنينا المصابين".

وقبل الإعلان عن الخسائر البشرية، أرسل نادي غازي عنتاب ونادي أضنة دمير سبور ونادي سيواس سبور، كلمات تعزية جاء فيها:

غازي عنتاب

"نتمنى ألا تكون هناك خسائر في الأرواح جراء الزلزال الذي شعرت به مدينتنا وامتد إلى الولايات المجاورة وننقل أطيب تمنياتنا لجميع مواطنينا".

نادي أضنة دمير سبور

"نتمنى ألا يكون هناك خسائر في الأرواح جراء الزلزال الذي وقع في كهرمان مرعش والذي شعرت بقوته الولايات المجاورة بما في ذلك أضنة، وننقل أطيب تمنياتنا لجميع مواطنينا".

نادي سيواس سبور

"نأمل ألا يكون هناك خسائر في الأرواح والممتلكات في الزلزال الذي وقع في منطقة بازارجيك في كهرمان مرعش ووصلت اهتزازاته إلى سيواس والولايات المجاورة، وننقل أطيب تمنياتنا بالخير والعافية لجميع مواطنينا الذين تضرروا من الزلزال".

كذلك عبّر الرياضيون الأتراك على وسائل التواصل الاجتماعي عن مشاعرهم بالأسف لما جرى، ونقلوا تعازيهم الحارة لذوي الضحايا وأعربوا عن تمنياتهم القلبية بالشفاء العاجل للمصابين والمتضررين.

ومن هؤلاء الرياضيين على سبيل المثال، مسعود أوزال لاعب خط الوسط الألماني من أصل تركي، الذي يلعب مع فريق إسطنبول باشاك شهير، ولاعبي الوسط المهاجمَين التركييين هاكان كالهان أوغلو وبراق يلماز، وحتى نجم الدوري الاميركي للمحترفين ألبيرين شينغون من هيوستن روكتس، كلهم عبروا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي عن تعاطفهم وتمنياتهم الخالصة بتجاوز الكارثة.