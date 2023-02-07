فرق كرة القدم التركية تنتفض لدعم المتضررين بسبب الزلزال

تعهد فريق فناربهتشة التركي بالتزامه بجهود الإغاثة في أعقاب الزلزال المدمر الذي بلغت قوته 7.6 درجة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 3000 شخص.

وقال الفريق في بيان رسمي صادر عن النادي بإنه يتعهد ببذل كل ما في وسعه لمساعدة المتضررين من الكارثة.

وأضاف البيان: "نحن نقف مع بلادنا"، مؤكداً أن أعضائه يجرون محادثات حالياً لبحث سبل المساعدة وجهود الإغاثة، إذ يتطلعون لحشد أعضائهم ومشجعيهم للتطوع ومساعدة الجهات المختصة.

من جانبه نشر نادي غلاطة سراي العملاق قائمة بالمواد المطلوبة وطلب تسليم التبرعات في مجمع علي سامي ين الرياضي، ومن بين المسلزمات بطانيات ووسائد وأطعمة للرضع وفوط نسائية إلى جانب حفاضات للأطفال.

وتعد مدينة قهرمان مرعش هي مركز الزلزال إلى جانب مدن غازي عنتاب وعثمانية وهاتاي وأضنة، وامتد الزلزال إلى الجارة السورية ليخلف آلالاف من القتلى والجرحى.