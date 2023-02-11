الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يرسل مساعدات لضحايا زلزال تركيا التي تستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا

قدم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مبلغ 214.000 دولار يوم الجمعة للمساعدة في أعمال الإغاثة في تركيا، التي ستستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا في يونيو/حزيران.

وكان رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم محمد بويوك إكشي، قد أعلن في وقت سابق أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تبرع بحوالي 300 ألف يورو لإظهار تضامنه مع الشعب التركي.

وبغرض تنظيم المزيد من أنشطة جمع التبرعات في الأيام التي تسبق المباراة النهائية في 10 يونيو/حزيران في إسطنبول، قام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أيضاً بتنسيق العمل بين الجمعيات الأعضاء البالغ عددها 55 جمعية للمساهمة في صندوق الإغاثة في حالات الكوارث.

وتضمنت التبرعات الأولية 150.000 يورو من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى نظيره التركي و 50.000 يورو مجتمعة لمؤسسة خيرية للأطفال لدعم منظمتين تعملان في منطقة الكارثة في جنوب تركيا وسوريا.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إن لحظات من الصمت ستقام قبل المباريات الأسبوع المقبل في دوري أبطال أوروبا، احتراماً لأرواح الضحايا الذين قضوا في الزلزال. وستقام مباراة أوروبية واحدة في تركيا يوم الخميس، حيث سيستضيف فريق طرابزون سبور، فريق بيزال السويسري في الجولة الفاصلة من الدوري الأوروبي، وسيرتدي اللاعبون شارات سوداء.

وكانت الزلازل التي بلغت قوتها 7.7 و 7.6 درجة يوم الاثنين، تسببت في مقتل أكثر من 20 ألف شخص وتدمير المنطقة التي تمتد على مساحة 110.000 كم مربع.