"لا يمكننا التفكير بالكرة".. نادي "غازي عنتاب" ينسحب من الدوري التركي

أعلن نادي غازي عنتاب الرياضي، الأحد، انسحابه من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم لموسم 2022-2023 إثر الزلزال العنيف الذي ضرب المنطقة الاثنين الماضي.

وعزا النادي سبب انسحابه من مسابقات كأس الجمهورية إلى جانب الدوري بـ "عدم قدرته على التفكير بكرة القدم بعد وقوع كارثة بهذا الحجم".

وفي بيان نشره موقع النادي التركي قال فيه: "نواصل جهود تضميد جراح كارثة الزلزال الذي ضرب 10 مدن مجاورة بينها مدينتنا (غازي عنتاب)".

وأضاف: "بعد هذه الكارثة، لم تعد لدينا القدرة على الحديث عن كرة القدم".

وتابع البيان: "لا يبدو أنه من الممكن لنادينا مواصلة أنشطته الرياضية في ظل كل هذه الظروف الصعبة"، معلنا انسحاب النادي من منافسات الدوري الممتاز وكأس الجمهورية لموسم 2022-2023.

والاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.