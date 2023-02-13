ميسي يدعو للتبرع لصالح حملة منظمة الأمم المتحدة للطفولة بعد الزلزال المدمر

شارك ليونيل ميسي في حملة المساعدات التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) من أجل الأطفال بمناطق الزلزال بتركيا وسوريا حيث دعا على حسابه في إنستغرام، لرابط صندوق الدعم الذي أنشأته اليونيسيف، للتبرع.

وعلق ميسي نجم منتخب الأرجنتين ونادي باريس سان جيرمان في حسابه: "أيام عصيبة على آلاف الأطفال وأسرهم في تركيا وسوريا جراء الزلزال المدمر. قلبي معهم. اليونيسيف تعمل منذ الأيام الأولى من أجل حماية الأطفال. مساعدتكم قيّمة جدا".

وفجر 6 فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وفي اليوم التالي، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في الولايات العشر المتضررة وهي، أضنة، وأدي يمان، وديار بكر، وغازي عنتاب، وهطاي، وقهرمان مرعش، وكيليس، وملاطية، وعثمانية، وشانلي أورفة.