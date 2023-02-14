لستم وحدكم.. الرياضيون حول العالم يتضامنون مع ضحايا زلزال تركيا وسوريا

بالرغم من عدم خروجهم من الصدمة بعد، لكن سكان تركيا وسوريا في حاجة ماسة إلى رسائل التشجيع والدعم في أعقاب "كارثة القرن" المدمرة، التي خلفت أكثر من 30.000 قتيل وأكثر من 80.000 جريح.

ويظهر الرياضيون عبر العالم تضامنهم مع ضحايا الزلزالين من خلال تقديم الدعم الثابت والتأكيد على أنهم ليسوا وحدهم خلال هذه الفترة الصعبة.

نجح فريق برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم يوم الأحد في تحقيق الفوز 1-0 خارج أرضه على فريق سبمارين يلو فياريال وفاز بفارق 11 نقطة على الصدارة.

مع ذلك، لم يكن الفوز هو الذي احتل العناوين الرئيسية هذه المرة بل الإشارة التي أظهرها الفريقان قبل المواجهة.

خرج العمالقة الكاتالونيون الزائرون للملعب وهم يرتدون قمصانًا زرقاء داكنة مزينة بعبارة "Suport victimes Turquia Siria (ندعم ضحايا تركيا وسوريا)" تلاها دقيقة صمت مؤثرة تكريمًا لضحايا الزلازل.

ميسي يدعو للحصول على الدعم

متأخرا أفضل من عدمه، أليس كذلك؟

بصفته أحد أكثر الرياضيين احترامًا في العالم، انضم ليونيل ميسي إلى رموز عالمية أخرى في تعهده علنًا بدعم حملة اليونيسف للمساعدة في الكارثة.

في بيان على حسابه على انستغرام، شارك ميسي رابط الصفحة ذات الصلة على موقع اليونيسف وقال: "هذا يوم حزين للغاية لآلاف الأطفال وأسرهم المتضررين من الزلازل المدمرة في تركيا وسوريا. قلبي مع لهم. تعمل اليونيسف في المنطقة لحماية الأطفال منذ البداية. مساعدتكم لا تقدر بثمن."

رسالة ديوكوفيتش:

من جانبه، أعرب لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، بعد أن توّج ملك بطولة أستراليا المفتوحة، عن دعمه لضحايا الزلازل الأخيرة في قهرمان مرعش. لاعب نادي سامسونسبور يوسف إيمري جولتكين.

وعلق ديوكوفيتش على فيديو نشره فريق صامسون سبور على تويتر، بقوله: "نحن مع صديقي يوسف في بلغراد. أود أن أنقل أطيب تمنياتي وتحياتي للأشخاص الذين يمرون بوقت عصيب للغاية في تركيا الآن. لقد رأيت صور وفيديوهات تظهر آثار الزلازل المدمرة. إنها أثرت على كل الأسر. قلبي معكم أتمنى أن يبقى الناس أقوياء وأتمنى أن يتم التغلب عليها في أقرب وقت ممكن بالوحدة والتضامن. أتمنى لكم التوفيق والبقاء أقوياء."

جوندوغان وعثمان:

مع استمرار تدفق المساعدات السخية، أظهر نجم كرة القدم الألماني المولود في تركيا إيلكاي غوندوغان Ilkay Gündoğan، الذي يلعب مع مانشستر سيتي، جانبه الخيري من خلال إرساله شخصيا شاحنة مساعدات إلى المناطق المنكوبة بالزلزال. وقد شقت الشاحنة المحملة بالمواد الأساسية طريقها إلى غازي عنتاب وهطاي بهدف محدد.

أظهر نجم كرة السلة العالمي جدي عثمان دعمه لمركز المساعدة التابع لجمعية كليفلاند التركية بقيامه بزيارة خاصة للانضمام إلى جهودهم الإنسانية.

عثمان، نجم كرة السلة الوطني الذي يلعب لصالح فريق كليفلاند، لم يذهل الحشود في الملعب فحسب، بل أعطى وقته وطاقته للعمل الخيري في الولايات المتحدة.

وقد زار مؤخرًا مركز المساعدة التابع لجمعية كليفلاند التركية حيث قدم يد المساعدة وقام بتعبئة المساعدات المخصصة لضحايا الزلزال المؤسف.

لاعبو فريق أريوستو بالامانو فيرارا الإيطالي لكرة اليد، الذي تلعب في صفوفه عائشة نور سورماز، بقمصان مزينة برسالة صادقة "نصلي من أجل تركيا".

وتسلط رسائل الدعم والتعاطف المؤثرة الضوء على أن كارثة القرن المأساوية لا تشعر بها تركيا فحسب، بل قد شعر بها العالم بأسره.