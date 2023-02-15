نجم سابق بالمنتخب التركي يعرض قميص مونديال 2002 للبيع

عرض نجم المنتخب التركي السابق لكرة القدم إلهان مانسيز القميص الذي ارتداه خلال مباراة بلاده ضد السنغال في مونديال عام 2002 للبيع في المزاد العلني، ليتبرع بثمنه لصالح المتضررين من الزلزال في تركيا.

وقال مانسيز، في تغريدة على تويتر الأربعاء: "أعرض القميص الذي ارتديته خلال مباراتنا ضد السنغال في مونديال عام 2002 للبيع في المزاد العلني لأتبرع بثمنه لصالح المتضررين من الزلزال في تركيا".

وأوضح مانسيز أن المزاد العلني للقميص يبدأ من 1 مليون ليرة تركية (نحو 53 ألف دولار).

يذكر أن مانسيز هو صاحب الهدف الذهبي الذي تأهل بموجبه المنتخب التركي على حساب السنغال إلى الدور نصف النهائي في بطولة كأس العالم عام 2002.

وفي 6 فبراير/ شباط الجاري وقع زلزالان متتاليان بقوة 7.7 درجات و7.6 درجات جنوب تركيا وشمال سوريا، وتسببا بخسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات.

وأمس الثلاثاء، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"،ارتفاع عدد وفيات الزلزال جنوبي تركيا إلى 35 ألفا و418 شخصاً.