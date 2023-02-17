"الفيفا" يتبرع بمليون دولار لمساعدة ضحايا زلزال تركيا وسوريا

أعلنت مؤسسة "فيفا" التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم أن الأخير سيتبرع بمليون دولار على شكل "مساعدات إنسانية طارئة" عقب الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، وأودى بحياة الآلاف.

وقال الاتحاد في بيان مساء الخميس، إن المساعدة المالية "ستستخدم في شراء وتوزيع مواد إنسانية أساسية بالإضافة إلى توفير المأوى والحماية في حالات الطوارئ والمؤقتة".

وأكد البيان على استمرار التعاون بين "فيقا" واتحادي كرة القدم التركية والسورية في عمليات "مراقبة الوضع واتخاذ قرار بشأن المزيد من الإجراءات".

وتم إنشاء مؤسسة "فيفا" عام 2018 ككيان مستقل للمساعدة في تعزيز التغيير الاجتماعي الإيجابي في جميع أنحاء العالم، وزيادة الدعم لإعادة بناء البنية التحتية الرياضية المتضررة أو المدمرة عالميا.

وفي 6 فبراير/ شباط ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.