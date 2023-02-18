العثور على جثة اللاعب الغاني أتسو تحت الأنقاض في هطاي

عُثر على لاعب كرة القدم الغاني كريستيان أتسو ميتاً تحت أنقاض مبنى في ولاية هطاي بعد الزلزال القوي الذي ضرب جنوبي تركيا، بحسب معلومات نقلت عن وكيل أعماله.

ونقلت وكالة دوغان "DHA" التركية الخاصة، عن وكيل أعماله في تركيا مراد أوزونمحمد قوله: "تم العثور على جثة أتسو تحت الأنقاض، ولا يزال رجال الإنقاذ يخرجون متعلقاته، كما تم العثور على هاتفه" وذلك بعد أسبوعين من القلق والبحث لأقارب اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً

من جهته، قال وكيل أعماله الغاني نانا سيشر، على حسابه على تويتر: "بقلب حزين يجب أن أعلن للجميع أنه تم العثور على جثة كريستيان أتسو هذا الصباح".

وأضاف "أتقدم بأحر التعازي لأسرته وأحبائه، وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر الجميع على صلواتهم ودعمهم".

وحسب وسائل إعلام تركية، تم اكتشاف جثة اللاعب السابق لتشلسي ونيوكاسل الإنكليزيين ولاعب هطاي سبور، تحت أنقاض سكنه في بناية رونيسانس، وهو برج من 12 طابقاً انهار بسبب الزلزال.

وحتى اليوم السبت، بلغت حصيلة وفيات الزلزال في تركيا 39 ألفاً و672.

وقالت وزارة الخارجية الغانية، في بيان: إن "السفارة الغانية في تركيا التي نقلت النبأ المؤسف، تعلن العثور على الجثة في وقت مبكر من صباح اليوم".

وأضاف البيان "الأخ الأكبر والأخت التوأم لكريستيان أتسو، بالإضافة إلى ملحق بالسفارة، كانا حاضرين في الموقع عندما تم انتشال الجثة".

والأسبوع الماضي، زعمت السفارة الغانية في تركيا والاتحاد الغاني لكرة القدم في البداية أنه تم العثور على المهاجم على قيد الحياة بعد 24 ساعة من وقوع الزلزال، ولكن ثبت فيما بعد أن هذه المعلومات خاطئة.

وكانت السلطات التركية اعتقلت الأسبوع الماضي المقاول الذي أنشأ المجمع السكني الفاخر "رونيسانس" الذي تحول إلى أنقاض، حيث يُعتقد أن 800 شخص توفوا تحتها، أثناء محاولته مغادرة تركيا عبر مطار إسطنبول.

وكان أتسو انتقل في سبتمبر/ أيلول الماضي من نادي الرائد السعودي إلى نادي هطاي سبور، الذي يقع مقره في ولاية هطاي جنوبي تركيا، إحدى أكبر الولايات تضرراً جراء الزلزال المدمّر.

مسيرة أتسو الكروية

واستهل اللاعب الغاني مسيرته الكروية في موطنه الأصلي في أكاديمية نادي فيينورد روتردام الهولندي، وانتقل إلى اللعب في أوروبا في سن السابعة عشرة وتحديداً في 2011 عندما تعاقد معه بورتو البرتغالي، وسرعان ما لفت أنظار بعض الفرق الكبيرة في القارة العجوز، وظفر نادي تشيلسي بخدماته في عام 2013، لكن النادي اللندني أعاره على الفور إلى فيتيس أرنهم الهولندي.

وواصل تشلسي إعارة أتسو موسماً تلو الآخر (إيفرتون وبورنموث الإنجليزيان ومالقة الإسباني)، دون أن يخوض ولو مباراة واحدة مع تشلسي، حتى لعب مع نيوكاسل موسم 2016-2017 على سبيل الإعارة، واشتراه الأخير في الموسم التالي مقابل نحو 8 ملايين يورو.

وأمضى أتسو في المجمل خمسة مواسم في نيوكاسل بين 2016 و2021، وسجل ثلاثة أهداف فقط في السنوات الأربع لشرائه (8 أهداف مع العام الاول للإعارة) قبل أن ينتقل الى نادي الرائد لموسم واحد ومنه إلى هطاي سبور صيف 2022.

وبعد نبأ العثور على جثته، نعته العديد من الأندية التي دافع عنها سابقاً بينها بورتو وتشلسي ونيوكاسل صباح السبت في بيانات صحافية.

كما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أنه حزين بسبب الوفاة المأساوية لأتسو، وقال في بيان "الرئيس (الجنوب إفريقي) باتريس موتسيبي وعائلة كرة القدم الإفريقية يقدمون تعازيهم الصادقة إلى أسرته وعائلة كرة القدم الغانية. نتمنى أن ترقد روح كريستيان أتسو بسلام!".

وخاض أتسو الذي شارك أيضًا في العديد من الأعمال الخيرية، 65 مباراة دولية مع منتخب بلاده غانا وسجل 10 أهداف.

وشارك معه في أربع نسخ لكأس الأمم الإفريقية، كان أساسيا في المباراة النهائية عام 2015 ضد ساحل العاج ولكن تم استبداله في الوقت الإضافي، قبل سلسلة ركلات الترجيح التي خسرها منتخب "النجوم السوداء" أمام منتخب "الفيلة".

اختير أتسو أفضل لاعب في أمم إفريقيا 2015 وكان ضمن التشكيلة المثالية لنسخة 2017.

كما أنه شارك في كأس العالم 2014 في البرازيل، حيث خرجت غانا من الدور الأول، ولكنه غاب عن نهائيات قطر 2022.

هدف قبل الزلزال بساعات

سجل أتسو، قبل ساعات من الزلزال، هدف الفوز لفريقه في الدقيقة السابعة من الوقت البدل عن ضائع من ركلة ثابتة ضد نادي قاسم باشا (1-0) ضمن منافسات الدوري التركي.

وغرّد اللاعب الغاني بعد اللقاء "انتصار مهم للفريق. سعيد لتسجيلي في المباراة".

يشار إلى أن أتسو متزوج ولديه ثلاثة أطفال.